ТОП-10 регионов РФ по доле импортных автомобилей в парке

29 сентября 2021 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на территории Российской Федерации насчитывается 45 млн 168,9 тыс. легковых автомобилей (по состоянию на середину 2021 года). Из них 16 млн 531,7 тыс. единиц – это машины, произведенные за рубежом и импортированные в нашу страну в разные годы. Таким образом, доля импортных автомобилей составляет 36,5% от всего российского парка.

Эксперты агентства в рамках исследования парка решили посмотреть, в каких регионах РФ самая высокая доля «импорта». Этот ТОП-10 возглавил Приморский край – здесь доля импортных автомобилей достигает 91,4%, что в 2,5 раза выше, чем в среднем по стране.

На Камчатке и Сахалине парк в подавляющем большинстве тоже «заграничный»: здесь доля автомобилей иностранного происхождения составляет 88 – 89%. В Хабаровском крае, Магаданской области и Еврейской АО она тоже превышает 80%. Ниже эти показатели в Калининградской (77,7%) и Амурской (76,8%) областях, Якутии (68,1%) и на Чукотке (67,2%).

Как отмечают эксперты, в субъектах Дальнего Востока парк долгие годы формировался за счет импорта «праворульных» автомобилей из Японии, а вот в Калининградской области – благодаря ввозу машин из Европы. Отсюда и высокая доля импортных автомобилей в перечисленных регионах.

ТОП-10 регионов РФ с НАИБОЛЬШЕЙ долей импортных легковых автомобилей в парке

(на 01.06.2021)