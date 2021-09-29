ТОП-10 регионов РФ по доле импортных автомобилей в парке

29 сентября 2021 года
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на территории Российской Федерации насчитывается 45 млн 168,9 тыс. легковых автомобилей (по состоянию на середину 2021 года). Из них 16 млн 531,7 тыс. единиц – это машины, произведенные за рубежом и импортированные в нашу страну в разные годы. Таким образом, доля импортных автомобилей составляет 36,5% от всего российского парка.
Эксперты агентства в рамках исследования парка решили посмотреть, в каких регионах РФ самая высокая доля «импорта». Этот ТОП-10 возглавил Приморский край – здесь доля импортных автомобилей достигает 91,4%, что в 2,5 раза выше, чем в среднем по стране.
На Камчатке и Сахалине парк в подавляющем большинстве тоже «заграничный»: здесь доля автомобилей иностранного происхождения составляет 88 – 89%. В Хабаровском крае, Магаданской области и Еврейской АО она тоже превышает 80%. Ниже эти показатели в Калининградской (77,7%) и Амурской (76,8%) областях, Якутии (68,1%) и на Чукотке (67,2%).
Как отмечают эксперты, в субъектах Дальнего Востока парк долгие годы формировался за счет импорта «праворульных» автомобилей из Японии, а вот в Калининградской области – благодаря ввозу машин из Европы. Отсюда и высокая доля импортных автомобилей в перечисленных регионах.
ТОП-10 регионов РФ с НАИБОЛЬШЕЙ долей импортных легковых автомобилей в парке
(на 01.06.2021)
Что касается регионов, где иномарки, напротив, остаются в меньшинстве, то в лидерах тут Чечня: доля импортных легковых машин в республике составляет всего 14,8%. Менее 20% «импорта» также в парках Дагестана (16,2%), Калмыкии (17,6%), Ульяновской (19%) и Тамбовской областей (19,8%).
В автопарке Оренбургской области таких автомобилей только 20,1%, т.е. всего лишь каждый пятый. В Самарской области доля машин, ввезенных из-за границы, составляет 21%, в Мордовии – 21,6%, в Пензенской области – 21,7%, а замыкает десятку регионов с наименьшей долей импортных машин в парке Саратовская область (22,3%).
Отметим при этом, что парк легковых автомобилей Чукотского АО, хоть и входит в ТОП-10 с наибольшей долей импортных машин, но является очень маленьким: его численность не достигает и 6,5 тыс. экземпляров.
Совершенно противоположная ситуация в Самарской области. Регион входит в десятку, где наименьшая доля импортных легковых автомобилей, однако общая численность парка превышает 1 млн экземпляров.
ТОП-10 регионов РФ с НАИМЕНЬШЕЙ долей импортных легковых автомобилей в парке
(на 01.06.2021)
Фото: АВТОСТАТ