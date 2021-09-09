Парк легковых автомобилей. ТОП-20 регионов РФ

9 сентября 2021 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на территории Российской Федерации насчитывается 45 млн 168,9 тыс. легковых автомобилей (по состоянию на середину 2021 года).

Традиционно больше всего их числится в Москве и Московской области – в этих регионах количество зарегистрированных машин составило 3 млн 610,9 тыс. и 2 млн 750,1 тыс. единиц соответственно. Суммарно это эквивалентно седьмой части (14,08%) общероссийского парка.

На третьем месте находится Краснодарский край (1 млн 941,5 тыс. шт.; доля – 4,3%), за которым расположился Санкт-Петербург (1 млн 699,1 тыс. шт.; 3,76%). Далее в рейтинге крупнейших региональных парков следуют Свердловская (1 млн 379,4 тыс. шт.) и Ростовская (1 млн 361,3 тыс. шт.) области, на долю которых приходится 3,05% и 3,01% соответственно.

Кроме перечисленных субъектов РФ, отметим еще Башкортостан (1 млн 306,1 тыс. шт.), Татарстан (1 млн 300 тыс. шт.), Челябинскую (1 млн 135,5 тыс. шт.) и Самарскую (1 млн 063 тыс. шт.) области. Объем парков оставшихся регионов составляет менее 1 млн легковых автомобилей. В целом же на 20 представленных субъектов приходится свыше половины всего автопарка России (57%).

ТОП-20 регионов РФ по объему парка легковых автомобилей