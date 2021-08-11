Доля легковых автомобилей, произведенных в России. Парки городов-миллионников

11августа 2021 года

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования парка легковых автомобилей решили посмотреть, какую долю от общего количества занимают машины, произведенные на территории страны. На 1 января 2021 года численность российского легкового парка составляла чуть более 45 млн единиц. Из них собранных на конвейерах страны* – более 28 млн 312,3 тыс. шт. или 62,9%.

При более детальном изучении парка выяснилось, что эта доля может значительно отличаться в разных городах страны. За основу исследования взяли данные по паркам 16 городов-миллионников на 1 января 2021 года.

Самым крупным из них был и остается парк Москвы, в котором на начало текущего года насчитывалось 3 млн 603,5 тыс. легковых автомобилей. При этом доля машин, произведенных на территории нашей страны, составила в нем 52,9%. Это значительно меньше, чем в среднем по России (62,9%). С другой стороны, это говорит о том, что практически каждый второй легковой автомобиль столичного парка был собран в России.

Что касается других 15 городов-миллионников, эта доля у каждого своя и находится в достаточно широком диапазоне: от 36,4% (Новосибирск) до 71,6% (Самара). Еще одну интересную закономерность отметили эксперты: величина этой доли имеет отношение к географическому положению города на карте. Самые маленькие доли легковых автомобилей российского производства – в парках городов, которые на карте располагаются в восточной части страны: Новосибирск (36,4%), Красноярск (43,9%), Омск (52,1%).

Кроме них и Москвы, еще у четырех миллионников этот показатель ниже, чем в среднем по России: Санкт-Петербург (56,2%), Краснодар (58,4%), Екатеринбург (58,7%) и Ростов-на-Дону (62,2%).

Доля легковых автомобилей, произведенных в России, в парках городов-миллионников на 1.01.2021г.