Рынок легковых автомобилей с пробегом. ТОП-30 регионов РФ

13 июля 2021 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом за первые 5 месяцев 2021 года составил 2 млн 261,4 тыс. единиц, что на 28,3% больше показателя января – мая 2020 года.

Лидерами среди субъектов РФ традиционно являются Москва и Подмосковье, которым суммарно принадлежит около 11% от всех купленных б/у автомобилей в стране. По итогам января – мая 2021 года первое место в региональном рейтинге сохраняет Московская область, объем вторичного рынка которой составил 123,1 тыс. экземпляров. При этом подмосковный авторынок вырос на 40,1%. Столица занимает вторую строчку с результатом 122 тыс. перепроданных машин и также демонстрирует рост (+47%), который оказывается лучшим среди регионов-лидеров.

Краснодарский край с долей рынка чуть менее 5% находится на третьем месте рейтинга. За указанный период здесь было куплено 107,7 тыс. подержанных автомобилей, что на 45,8% больше, чем год назад. Четвертый по объему в стране – вторичный рынок Санкт-Петербурга – вырос на 27,3% до 65,7 тыс. штук. Пятерку лидеров замыкает Свердловская область, жители которой в январе – мае 2021 года приобрели 64,8 тыс. подержанных машин (+16,3%).

В ТОП-10 субъектов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом за 5 месяцев текущего года также вошли: Ростовская область (64,7 тыс. шт.; +29,6%), Башкортостан (64,2 тыс. шт.; +28,7%), Челябинская область (58,3 тыс. шт.; +25,1%), Татарстан (57,6 тыс. шт.; +24,8%) и Новосибирская область (54,4 тыс. шт.; +28%). На все перечисленные регионы приходится около 35% от общего объема российского вторичного рынка.

Отметим, что во всех 30 представленных субъектах РФ зафиксирован рост данного рынка. При этом в 12 регионах он выше, чем в целом по России (+28,3%). Самую лучшую динамику продемонстрировал вторичный рынок Чеченской Республики (+84,1%), а наименьший рост показала Кемеровская область (+16,1%). Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», уверенный рост вторичного рынка во многом объясняется низкой сравнительной базой. Напомним, что в апреле – мае прошлого года в стране были введены масштабные меры по противодействию COVID-19, которые напрямую затронули авторынок.

ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ