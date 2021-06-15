Российский рынок новых LCV в мае 2021 года

15 июня 2021 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2021 года объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) составил чуть более 11 тыс. единиц, что практически в 2 раза больше (+98,6%), чем год назад. Столь высокий рыночный рост эксперты связывают с низкой базой прошлого периода, которая возникла вследствие пандемии коронавируса, когда многие автосалоны оставались закрытыми.

Лидером в данном сегменте рынка по-прежнему является отечественный бренд GAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось 43% от общего объема. Всего россияне приобрели свыше 4,7 тыс. таких автомобилей – на 92,2% больше, чем в мае 2020 года. На втором месте оказался американский Ford, показавший еще больший рост – на 108,6%. Это соответствует почти 2 тыс. купленных автомобилей. Третьим стал российский производитель LADA, объем рынка которого превысил 1,2 тыс. штук (+112,2%). В ТОП-5 также попали отечественный УАЗ (1,1 тыс. шт.; +42,9%) и французский Peugeot (470 шт.; +291,7%).

Эксперты отмечают, что все 10 марок-лидеров по итогам мая находятся «в плюсе». Наибольший рост среди них показывает Opel (на низкой базе прошлогоднего мая, когда было куплено всего 5 таких автомобилей) – его рыночный объем вырос в 26 раз, а наименьший – корейский Hyundai (+38%).

Среди моделей первенство удерживает GAZ Gazelle Next, на долю которой пришлось свыше 20% всех купленных новых LCV. Это эквивалентно почти 2,4 тыс. единиц, что на 90,5% больше, чем в мае 2020 года. Вторым стал Ford Transit (1 990 шт.; +109,3%), а замкнул тройку лидеров фургон LADA Largus VU (1 048 шт.; +105,5%).

Как и в марочном рейтинге, все модели из первой десятки в мае продемонстрировали положительную динамику. При этом самый сильный рост рынка был у GAZ 2752 (в 5,5 раза), а меньше всего объем покупок вырос у модели УАЗ 3909 (+13,8%).

Что касается суммарной статистики по итогам 5 месяцев 2021 года, то и здесь отмечается рост (+50,2%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общий объем рынка новых LCV с начала года составил 52,2 тыс. штук.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В МАЕ 2021 ГОДА (шт.)