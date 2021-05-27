Итоги национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2021»

27 мая 2021 года

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и Авито Авто озвучили итоги 7-й национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2021». Как и в прошлом году, церемония награждения победителей проводилась в режиме онлайн (на сайте autodealerawards.ru). В этом году впервые в Национальной премии приняли участие представители рынка легкого коммерческого транспорта.

Целью национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА» является определение наиболее передовых дилерских центров и холдингов в сфере организации продаж и сервиса. К участию в ней были приглашены абсолютно все официальные дилерские центры со всей России. На основе анализа деятельности нескольких сотен дилерских центров экспертами агентства «АВТОСТАТ» и Авито Авто (на базе полученной интегральной оценки в баллах) были определены лидеры 2021 года.

Как и прежде, в общероссийский рейтинг вошли лидеры рынка авторитейла. При этом все дилерские центры были сгруппированы не только по трем сегментам (массовый, премиум, Luxury), но и по месту географического расположения. В массовом сегменте – отдельно «соревновались» Москва, Санкт-Петербург, Центральный регион (ЦФО и СЗФО), Приволжский регион (ПФО), Южный регион (ЮФО и СКФО), Восточный регион (УФО, СФО и ДФО). В премиальном – Москва и Санкт-Петербург, регионы. В Luxury – вся Россия.

Что касается холдингов, то их эксперты тоже разделили на три группы, в зависимости от масштаба бизнеса: до 10 дилерских контрактов; 10 – 20 дилерских контрактов; более 20 дилерских контрактов. В каждой группе были названы победители в следующих номинациях:

- лучший дилер / холдинг по организации продаж новых автомобилей;

- лучший дилер / холдинг по организации продаж автомобилей с пробегом;

- лучший дилер / холдинг по организации сервиса.

В этом году впервые за всю историю премии за звание лидера рынка боролись игроки сегмента LCV в номинации «Легкий коммерческий транспорт». А для сегмента легковых автомобилей Авито Авто учредил новую номинацию – «Лучший клиентский опыт». В этой номинации Авито Авто проанализировал качество работы дилерских центров с клиентами на сайте Авито и определил победителей с учетом данных по целому ряду показателей.

Кроме того, второй год подряд Авито Авто определяет победителя в номинации «Маркетинг – Автомобили с пробегом», в которой участвовали как официальные, так и независимые дилерские центры со всей России. Эта номинация представляет собой рейтинг дилерских центров, составленных на основе анализа данных по размещению объявлений на Авито.

Также в рамках проекта были определены лучшие дилерские сети в специальной номинации «Доверие потребителей» (в массовом и премиальном сегментах), которая основана на опросе автовладельцев – участников панели аналитического агентства «АВТОСТАТ» и пользователей Авито Авто. В опросе приняли участие более 20 000 российских автовладельцев, которые в 2020 году обслуживали свой автомобиль у официального дилера.

Победители в каждой номинации определялись на основе частных рейтингов по ряду показателей с использованием весовых коэффициентов*.

Татьяна Малыгина, руководитель отдела маркетинга аналитического агентства «АВТОСТАТ», куратор проекта «АВТОДИЛЕР ГОДА»:

- В этом году к нам поступило рекордное количество заявок на участие (более 650 анкет), что на 20% больше, чем в 2020 году. Очень приятно, что 7 лет подряд премия развивается, интерес дилерского сообщества только растет, а сами участники остаются очень активными, задают много вопросов, консультируются, а также привлекают к участию своих коллег из других брендов. Напомню, что уникальность нашей премии состоит в том, что мы оцениваем различные аспекты работы дилерского центра (и продажи, и сервис). Далее на основе интегральной оценки (которая рассчитывается по целому ряду показателей) мы выбираем лучших российских автодилеров, которые могут гордиться своими достижениями и активно использовать почетное звание «АВТОДИЛЕР ГОДА» для продвижения своих компаний.

Кирилл Вотяков, управляющий директор Авито Авто:

- Премия «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2021» – это не только награждение лучших игроков авторынка, но и площадка, где участники могут перенять лучшие практики ведения автобизнеса. Обеспечение качественного и доверительного общения между бизнесом и потребителем является приоритетом Авито Авто, и мы рады, что к нашему сообществу присоединился сегмент легкого коммерческого транспорта. Мы стремимся создавать инструменты, которые будут помогать эффективно выстраивать отношения между дилерами и их клиентами, и отмечать представителей бизнеса, которые уделяют этому особое внимание. Традиционно на Авито Авто дилерские центры, получившие награды в этом году, будут отмечены специальном значком – «Победитель премии «Автодилер года», чтобы все пользователи площадки могли увидеть их достижения в сфере продаж и обслуживания клиентов.

ПОБЕДИТЕЛИ



Номинация: «Организация продаж новых автомобилей»

Холдинги

Сегментация по масштабу бизнеса:

более 20 дилерских контрактов – Группа компаний РОЛЬФ

10 – 20 дилерских контрактов – Группа компаний Лада-Сервис

менее 10 дилерских контрактов – Группа компаний БЦР Моторс

Дилеры

Разделение по сегментам и регионам:

Сегмент Luxury:

- Россия: АВИЛОН Официальный дилер Rolls-Royce

Премиальный сегмент:

- Москва, Санкт-Петербург: Мерседес-Бенц Волгоградка (АВИЛОН)

- Регионы: Лексус – Тюмень (Группа компаний КЛААС)

Массовый сегмент:

- Москва: Тойота Центр Внуково (Компания Инчкейп)

- Санкт-Петербург: KIA Пулково (Группа компаний РОЛЬФ)

- Центральный регион (ЦФО и СЗФО): KIA Калуга (Компания КорсГрупп)

- Приволжский регион (ПФО): Рено Ижевск (Группа компаний ТрансТехСервис)

- Южный регион (ЮФО и СКФО): KIA Минеральные воды (Группа компаний КЛЮЧАВТО)

- Восточный регион (УФО, СФО и ДФО): Тойота Центр Хабаровск (Компания Саммит Моторс)

Номинация: «Организация продаж автомобилей с пробегом»

Холдинги

Сегментация по масштабу бизнеса:

более 20 дилерских контрактов – КЛЮЧАВТО Автомобили с пробегом

10 – 20 дилерских контрактов – Группа компаний КАН Авто и Группа компаний Fresh Auto

менее 10 дилерских контрактов – Компания Максимум

Дилеры

Разделение по сегментам и регионам:

Сегмент Luxury:

- Россия: АВИЛОН Официальный дилер Rolls-Royce

Премиальный сегмент:

- Москва, Санкт-Петербург: Мерседес-Бенц Волгоградка (АВИЛОН)

- Регионы: BMW Ставрополь (Группа компаний КЛЮЧАВТО)

Массовый сегмент:

- Москва: Skoda Внуково (Группа компаний АвтоСпецЦентр)

- Санкт-Петербург: Hyundai (Компания МАКСИМУМ)

- Центральный регион (ЦФО и СЗФО): Nissan Вологда (Автохолдинг PPT)

- Приволжский регион (ПФО): Hyundai Казань (Группа компаний КАН Авто)

- Южный регион (ЮФО и СКФО): Тойота Центр Ростов-на-Дону Запад (Группа компаний КЛЮЧАВТО)

- Восточный регион (УФО, СФО и ДФО): Хендэ Автоцентр Кемерово (Компания Сибинпэкс)

Номинация: «Организация сервиса»

Холдинги

Сегментация по масштабу бизнеса:

более 20 дилерских контрактов – Группа компаний РОЛЬФ

10 – 20 дилерских контрактов – Компания Инчкейп

менее 10 дилерских контрактов – Группа компаний Петровский Автоцентр

Дилеры

Разделение по сегментам и регионам:

Сегмент Luxury:

- Россия: Lamborghini Москва Запад (ABTODOM)

Премиальный сегмент:

- Москва, Санкт-Петербург: BMW Санкт-Петербург (ABTODOM)

- Регионы: Лексус – Тюмень (Группа компаний КЛААС)

Массовый сегмент:

- Москва: Тойота Центр Кунцево

- Санкт-Петербург: Петровский Автоцентр Рено-Софийская

- Центральный регион (ЦФО и СЗФО): KIA Тула (Компания КорсГрупп)

- Приволжский регион (ПФО): Тойота Центр Казань, Декабристов (Группа компаний ТрансТехСервис)

- Южный регион (ЮФО и СКФО): Хендэ Минеральные Воды (Группа компаний КЛЮЧАВТО)

- Восточный регион (УФО, СФО и ДФО): Тойота Центр Иркутск (Иркутск БКТ)

Номинация Авито: «Маркетинг – Автомобили с пробегом»

Премиальный сегмент:

Показатель – оборачиваемость капитала дилерского центра

Бакра | Официальный дилер BMW (Краснодар)

Массовый сегмент:

Показатель – оборачиваемость склада дилерского центра

Москва и Санкт-Петербург: ДАКАР | Официальный дилер (Санкт-Петербург)

Сегментация по масштабу склада автомобилей и регионам:

Сток 70+ автомобилей

РРТ-Автомаркет (Вологда)

Сток 20 – 70 автомобилей

Группа компаний Автопремиум (Санкт-Петербург)

Номинация: «Доверие потребителей»

Премиальный сегмент: Volvo

Массовый сегмент: Subaru

(по данным опроса участников панели АВТОСТАТ и пользователей Авито Авто)

Номинация: «Лучший клиентский опыт»

Официальный дилер

Аксель-Моторс Север (Санкт-Петербург)

Независимый дилер

EXPOCAR | Автомобили с пробегом (Краснодар)

Номинация «Легкий коммерческий транспорт»

Группа ГАЗ

* Методика определения победителей премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2021»:

Номинация: «Организация продаж – Новые автомобили»

1. Оценка холдингов.

Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:

- суммарный объем продаж новых автомобилей;

- объем продаж новых автомобилей на 1 дилерский контракт;

- выручка от продаж новых автомобилей на 1 сотрудника отдела продаж;

- количество проданных новых автомобилей на 1 сотрудника отдела продаж;

- выручка от продаж дополнительного оборудования на 1 сотрудника отдела продаж;

- динамика продаж холдинга, 2020/2019.

2. Оценка дилеров.

Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:

- объем продаж новых автомобилей к численности населения региона присутствия;

- выручка от продаж новых автомобилей на 1 сотрудника отдела продаж;

- количество проданных новых автомобилей на 1 сотрудника отдела продаж;

- выручка от продаж дополнительного оборудования на 1 сотрудника отдела продаж;

- выручка от продаж дополнительного оборудования на 1 автомобиль.

Номинация: «Организация продаж – Автомобили с пробегом»

1. Оценка холдингов.

Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:

- суммарный объем продаж автомобилей с пробегом;

- выручка от продаж автомобилей с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;

- количество проданных автомобилей с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;

- динамика продаж холдинга, 2020/2019.

2. Оценка дилеров.

Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:

- суммарный объем продаж автомобилей с пробегом;

- выручка от продаж автомобилей с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;

- количество проданных автомобилей с пробегом на 1 продуктивного сотрудника;

- динамика продаж дилера, 2020/2019.

Номинация: «Организация сервиса»

1. Оценка холдингов.

Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:

- выручка от услуг ТО и ремонта;

- выручка от ТО и ремонта на 1 продуктивного работника службы сервиса;

- выручка от продаж запасных частей;

- выручка от продаж запасных частей на 1 работника сервисной службы.

2. Оценка дилеров.

Для целей выявления лидеров анализируются следующие показатели:

- общее количество заездов на СТО;

- количество машинозаездов на 1 работника сервисной службы;

- выручка от услуг ТО и ремонта;

- выручка от продаж запасных частей;

- средний чек на обслуживание;

- выручка от ТО и ремонта на 1 работника сервисной службы;

- динамика заездов на СТО, 2020/2019.

Номинация: «Маркетинг – Автомобили с пробегом»

Оценка дилеров.

Рейтинг ДЦ составлен на основе анализа данных по размещению объявления на «Авито Авто».

Рассчитаны следующие показатели:

- оборачиваемость склада дилерского центра для автомобилей с пробегом сегмента масс-маркет;

- оборачиваемость капитала дилерского центра для автомобилей с пробегом премиум-сегмента.

Номинация: «Доверие потребителей»

Оценка дистрибьюторов (дилерской сети).

Индекс «Доверие потребителей» рассчитывался из следующих частных показателей:

- удовлетворенность обслуживанием в дилерском центре;

- доверие обслуживанию в сервисном центре дилера.

В этом опросе приняли участие более 20 000 российских автовладельцев, являющихся участниками панели аналитического агентства «АВТОСТАТ» и пользователями «Авито Авто», и обслуживавших свой автомобиль у официального дилера в 2020 году.

Номинация: «Лучший клиентский опыт»

В новой номинации учитываются:

- продолжительность работы и активность дилера на Авито;

- рейтинг автодилера;

- количество отзывов;

- количество подтвержденных жалоб;

- средний балл за пройденные выездные проверки;

- отсутствие блокировок за выездную проверку;

- качество и скорость работы с сообщениями в мессенджере.

Номинация: «Легкий коммерческий транспорт»

Впервые в истории на Авито были опрошены все покупатели легкого коммерческого транспорта, кто за последние три года приобрел и/или обслуживал LCV у официального дилера. Цель данного опроса – установить марку LCV, которая является самой популярной и заслуживающей доверия.

В этом опросе приняли участие более 3 000 российских владельцев легкого коммерческого транспорта, являющихся пользователями Авито Авто, и обслуживавших свой автомобиль у официального дилера в период с 2019 по 2021 годы.

Основной вопрос, который задавался респондентам: LCV какой марки чаще покупают и используют? Кроме этого, в ходе опроса дополнительно обращалось внимание на такие факторы как удовлетворенность покупкой и обслуживанием в дилерском центре.