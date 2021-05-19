Российский рынок новых грузовых автомобилей в апреле 2021 года

19 мая 2021 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2021 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 9,6 тыс. единиц, что на 104,5% больше, чем в апреле 2020 года. Это удвоение рынка эксперты связывают с низкой базой прошлого периода, когда в стране были введены ограничения из-за пандемии коронавируса.

Лидером среди марок остается KAMAZ, чья доля рынка в апреле достигла 34% от всех купленных новых грузовиков. В количественном выражении это составляет 3 237 автомобилей, что на 81,4% превышает прошлогодний показатель.

На втором месте, с большим отставанием от лидера, находится GAZ, который в прошлом месяце разошелся тиражом в 937 экземпляров (+87%). В первой тройке оказалась и шведская Scania с результатом в 839 купленных автомобилей (+167,2%). Кроме них в ТОП-5 также попали белорусский MAZ (634 шт.; +184,3%) и немецкий MAN (628 шт.; +223,7%).

Как отмечают эксперты агентства, все 10 марок-лидеров по итогам апреля 2021 года демонстрируют рыночный рост. Наибольший он у DAF – более чем в 6 раз. А наименьшее увеличение объемов рынка наблюдается у российского Ural – в 1,5 раза.

В модельном рейтинге на первую строчку поднялся KAMAZ 5490, показатель которого в апреле составил 720 экземпляров (+184,6%). С разницей всего в 8 машин следом идет КАМАZ 43118 (712 шт.; +72,4%). В первую пятерку также вошли GAZ Gazon Next (662 шт.; +117,8%), KAMAZ 65115 (617 шт.; +58,2%) и Volvo FH (394 шт.; +121,3%).

Как и среди марок, все модели в ТОП-10 по итогам апреля оказались «в плюсе». Самый сильный рост здесь отмечен у DAF Trucks XF Series (+484,1%), а меньше всего объем покупок вырос у KAMAZ 65115 (+58,2%).

Что касается итогов 4 месяцев 2021 года, то и здесь динамика рынка положительная. Так, в январе – апреле в нашей стране было куплено чуть более 29 тыс. новых грузовых автомобилей, что на 31,5% больше, чем за 4 месяца 2020 года.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА (шт.)