Российский рынок новых LCV в апреле 2021 года

19 мая 2021 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в апреле 2021 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 13,7 тыс. единиц, что на 151,2% больше, чем год назад. Столь высокий рыночный рост эксперты связывают с низкой базой прошлого периода, которая возникла вследствие пандемии коронавируса в апреле 2020-го.

Лидером здесь по-прежнему является отечественный бренд GAZ, на долю которого в прошлом месяце пришлось 45% от общего объема. Всего россияне приобрели 6,2 тыс. таких автомобилей – в 2,4 раза больше, чем в апреле 2020 года. На втором месте оказался американский Ford, показавший еще больший рост – в 2,6 раза. Это соответствует почти 1,8 тыс. купленных автомобилей. Третьим стал российский производитель – УАЗ, объем рынка которого превысил 1,5 тыс. штук (+71,6%). В ТОП-5 попали еще отечественная LADA (1 461 шт.; +206,9%) и французский Peugeot (656 шт.; +475,4%).

Эксперты отмечают, что все 10 марок-лидеров по итогам апреля находятся «в плюсе». Наибольший рост среди них показывает как раз Peugeot, а наименьший – корейский Hyundai (+26,7%).

Среди моделей первенство удерживает GAZ Gazelle Next, на долю которой пришлось около четверти (24%) всех купленных новых LCV. Это эквивалентно 3 333 единицам, что в 2,5 раза больше, чем в апреле 2020 года. Вторым стал Ford Transit (1 764 шт.; +157,9%), а замкнул тройку лидеров GAZ 3302 (1 260 шт.; +101%).

Как и в марочном рейтинге, все модели из первой десятки в апреле продемонстрировали положительную динамику. При этом самый сильный рост рынка был у Mercedes-Benz V-Class (+702,6%), а меньше всего объем покупок вырос у модели УАЗ 3909 (+42,2%).

Что касается суммарной статистики по итогам 4 месяцев 2021 года, то и здесь отмечается рост (+40%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общий объем рынка новых LCV с начала года составил 40,9 тыс. штук.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА (шт.)