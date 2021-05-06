Рынок легковых автомобилей с пробегом в 1 квартале 2021 года. ТОП-30 регионов РФ

6 мая 2021 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом по итогам первых трех месяцев 2021 года составил 1 млн 244,8 тыс. единиц, что на 3,3% больше показателя января – марта 2020 года.

Лидерами среди субъектов РФ традиционно являются Москва и Подмосковье, которым суммарно принадлежит более 10% от всех купленных б/у автомобилей в стране. По итогам 1 квартала 2021 года первое место в региональном рейтинге сохраняет Московская область, объем вторичного рынка которой составил 65,7 тыс. экземпляров. При этом подмосковный авторынок вырос на 3,9%. Столица занимает вторую строчку с результатом 63,4 тыс. перепроданных машин и также демонстрирует рост (+1,5%).

Краснодарский край с долей рынка 4,9% находится на третьем месте рейтинга. За указанный период здесь было куплено 61,3 тыс. подержанных автомобилей, что на 11,5% больше, чем год назад. Это лучший результат по динамике в первой десятке лидеров. Четвертый по объему в стране – вторичный рынок Ростовской области – вырос на 3,9% до 36,4 тыс. штук. Пятерку лидеров замыкает Санкт-Петербург, жители которого в январе – марте 2021 года приобрели 35,5 тыс. подержанных машин (+2,2%).

В ТОП-10 субъектов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом за 1 квартал текущего года также вошли: Башкортостан (35,4 тыс. шт.; +4,2%), Свердловская область (35,1 тыс. шт.; -3,2%), Челябинская область (32,1 тыс. шт.; +3,7%), Татарстан (31,5 тыс. шт.; -1,6%) и Новосибирская область (29,5 тыс. шт.; +5,1%). На все перечисленные регионы приходится более 34% от общего объема российского вторичного рынка.

Отметим, что падение данного рынка зафиксировано только в 7 из 30 представленных субъектов РФ. Соответственно в оставшихся 23 отмечен рост. При этом в 15 регионах рост выше, чем в целом по России (+3,3%). Самую лучшую динамику продемонстрировал вторичный рынок Чеченской Республики (+24%), а самое глубокое падение зафиксировано в Нижегородской области (-3,7%).

ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ

В ЯНВАРЕ – МАРТЕ 2021 ГОДА