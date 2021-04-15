Российский рынок новых мотоциклов в 1 квартале 2021 года

15 апреля 2021 года
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых мотоциклов за январь – март 2021 года составил 1269 единиц, что на 35,3% меньше, чем годом ранее (1961 шт.).
При более детальном рассмотрении выяснилось, что тройка брендов-лидеров по итогам 1 квартала занимает 44% рынка. На первом месте по объемам располагается немецкая марка BMW с результатом 293 мотоцикла (-14,3% по сравнению с АППГ). Значительно отстает от лидера бренд Racer (132 шт.), который также ухудшил результат годичной давности (-36,2%). На третьем месте – индийский Bajaj (128 шт.; -43,6%).
Отметим, что все бренды, входящие в первую пятерку, ушли «в минус». Самое большое падение за указанный период продемонстрировал Bajaj.
ТОП-5 МАРОК РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)
Почти 45% рынка новых мотоциклов в январе – марте 2021 года пришлось на Центральный федеральный округ, где было куплено 566 экземпляров (-44,9%). На второе место вышел Северо-Западный ФО (160 шт.; -35%), на третьем – Южный ФО (134 шт.; -27,6%).
Отметим, что падение рынка новых мотоциклов наблюдается почти во всех округах страны, причем оно выражается двузначными числами: от -15,2% на Дальнем Востоке до -44,9% в Центре России. Исключение составил только Сибирский ФО. Здесь динамика положительная, но вряд ли ее стоит воспринимать всерьез: количественный перевес по отношению к январю – марту 2020 года составил всего 1 экземпляр.
РЫНОК НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ (шт.)
Что касается региональной структуры, то на Москву приходится более пятой части этого рынка (21,6%), или 274 купленных новых мотоцикла. На втором месте в данном рейтинге – Московская область с результатом 147 штук. Далее в рейтинге регионов следует Санкт-Петербург (85 шт.).
Из нестоличных регионов лидирует Краснодарский край (78 шт.), а замыкает ТОП-5 Свердловская область (59 шт.). В оставшихся регионах объем рынка мототехники по итогам 3 месяцев составил менее 30 единиц.
ТОП-5 РЕГИОНОВ РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)
Покупка мотоциклов в нашей стране традиционно носит сезонный характер, и сезон покупок такой техники только начинается. Тем не менее, эксперты решили посмотреть, как шел этот процесс каждый месяц в нынешнем году.
Анализ показал, что количество купленных россиянами мотоциклов с января по март 2021 года традиционно шло по нарастающей: в январе – 183 шт., в феврале – 313 шт., в марте – 773 шт. Но также по нарастающей, от месяца к месяцу, шло падение этого рынка: в январе – «минус» 11,6%, в феврале показатель динамики снизился до 19,3%, в марте он опустился до 43,4%.
Отметим, что весь прошлый год рынок новых мотоциклов показывал рост – за исключением апреля, что было обусловлено введенным режимом самоизоляции и ограничением на работу дилеров вследствие начавшейся пандемии коронавируса.
РЫНОК НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ ПО МЕСЯЦАМ (шт.)