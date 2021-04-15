Российский рынок новых мотоциклов в 1 квартале 2021 года

15 апреля 2021 года Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых мотоциклов за январь – март 2021 года составил 1269 единиц, что на 35,3% меньше, чем годом ранее (1961 шт.). При более детальном рассмотрении выяснилось, что тройка брендов-лидеров по итогам 1 квартала занимает 44% рынка. На первом месте по объемам располагается немецкая марка BMW с результатом 293 мотоцикла (-14,3% по сравнению с АППГ). Значительно отстает от лидера бренд Racer (132 шт.), который также ухудшил результат годичной давности (-36,2%). На третьем месте – индийский Bajaj (128 шт.; -43,6%). Отметим, что все бренды, входящие в первую пятерку, ушли «в минус». Самое большое падение за указанный период продемонстрировал Bajaj. ТОП-5 МАРОК РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)

Почти 45% рынка новых мотоциклов в январе – марте 2021 года пришлось на Центральный федеральный округ, где было куплено 566 экземпляров (-44,9%). На второе место вышел Северо-Западный ФО (160 шт.; -35%), на третьем – Южный ФО (134 шт.; -27,6%). Отметим, что падение рынка новых мотоциклов наблюдается почти во всех округах страны, причем оно выражается двузначными числами: от -15,2% на Дальнем Востоке до -44,9% в Центре России. Исключение составил только Сибирский ФО. Здесь динамика положительная, но вряд ли ее стоит воспринимать всерьез: количественный перевес по отношению к январю – марту 2020 года составил всего 1 экземпляр. РЫНОК НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ (шт.)

Что касается региональной структуры, то на Москву приходится более пятой части этого рынка (21,6%), или 274 купленных новых мотоцикла. На втором месте в данном рейтинге – Московская область с результатом 147 штук. Далее в рейтинге регионов следует Санкт-Петербург (85 шт.). Из нестоличных регионов лидирует Краснодарский край (78 шт.), а замыкает ТОП-5 Свердловская область (59 шт.). В оставшихся регионах объем рынка мототехники по итогам 3 месяцев составил менее 30 единиц. ТОП-5 РЕГИОНОВ РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)