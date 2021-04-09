Российский рынок новых грузовых автомобилей в марте 2021 года

9 апреля 2021 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в марте 2021 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил почти 8 тыс. единиц, что на 45,1% больше, чем в марте 2020 года.

Первую строчку в марочном рейтинге по-прежнему занимает отечественный бренд KAMAZ. На его долю в первый весенний месяц пришлось более 35% от всего рынка новых грузовиков. В количественном выражении это составляет 2 836 автомобилей, что на 50,9% больше, чем в марте 2020 года.

Следом за ним, с большим отставанием, идет GAZ, продукция которого в марте разошлась тиражом в 762 экземпляра (+46%). Замыкает первую тройку шведская Scania (623 шт.; +92,3%). В ТОП-5 также попали белорусский MAZ (518 шт.; +85,7%) и российский Ural (474 шт.; +43,6%).

Как отмечают эксперты агентства, почти весь ТОП-10 представленных марок по итогам марта 2021 года демонстрируют рыночный рост. Небольшое падение (-1,2%) отмечено только у Volvo. А самое сильное увеличение объемов рынка наблюдается у грузовых автомобилей NEFAZ (в 3,3 раза).

Наиболее покупаемой моделью на рынке новых грузовиков остается KAMAZ 43118, показатель которого в марте составил 791 экземпляр, что на 20,9% больше, чем в прошлогоднем марте. Следом идут КАМАZ 5490 (528 шт.; +84%), GAZ Gazon Next (520 шт.; +62,5%), KAMAZ 65115 (464 шт.; +58,9%) и КАМАZ 6520 (298 шт.; +96,1%).

Положительная рыночная динамика наблюдается у девяти из десяти моделей. Самый сильный рост – у KAMAZ 6520 (+96,1%), а снижение отмечено только у Volvo FH (-1%).

По итогам трех месяцев 2021 года динамика рынка тоже положительная. Так, в январе – марте в нашей стране было куплено 19,4 тыс. новых грузовых автомобилей, что на 11,6% больше, чем в 1 квартале 2020 года.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В МАРТЕ 2021 ГОДА (шт.)