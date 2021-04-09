Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в марте 2021 года

9 апреля 2021 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в марте 2021 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 476,1 тыс. единиц. Это на 10,4% больше, чем в марте прошлого года (431,4 тыс. шт.).

Лидерство на вторичном рынке страны сохраняет отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось более 23% от общего объема. В количественном выражении это составило 111,5 тыс. штук, что на 9,8% больше показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок по-прежнему остается японская Toyota, чей результат в марте оказался равен 53,8 тыс. подержанных экземпляров (+7,8%). В тройку лидеров вошел и другой бренд из Японии – Nissan, перепродажи которого тоже выросли (+6,6% до 26,9 тыс. шт.). Замыкают ТОП-5 корейские марки Hyundai (26,6 тыс. шт.) и KIA (25,9 тыс. шт.), показывающие рост на 13,5% и 12,9% соответственно.

Эксперты отмечают, что все бренды, вошедшие в первую десятку, продемонстрировали в марте положительную динамику. Самый большой рост показывают перепродажи Chevrolet (+15,4%).

Самой популярной моделью российского вторичного рынка в марте 2021 года остался Ford Focus. Объем его перепродаж составил 11,1 тыс. экземпляров, показав рост на 11,5%. Немного отстал от него хэтчбек LADA 2114 «Самара-2» с результатом 10,7 тыс. единиц (+7%). В пятерку лидеров попали также KIA Rio (10,4 тыс. шт.; +15,7%), Hyundai Solaris (10,4 тыс. шт.; +13,9%) и седан LADA 2170 «Приора» (9,5 тыс. шт.; +17,4%).

Самую высокую рыночную динамику в первой десятке моделей в марте продемонстрировал внедорожник Chevrolet Niva (+21,8%). Эксперты также отметили, что почти весь ТОП-10 находится «в плюсе». Исключение составил лишь седан LADA 2107, перепродажи которого сократились на 1%.

По итогам трех месяцев нынешнего года динамика вторичного рынка тоже положительная: объем купленных легковых автомобилей с пробегом составил 1 млн 244,8 тыс. штук, что на 3,3% больше, чем в 1 квартале 2020 года.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В МАРТЕ 2021 ГОДА (шт.)