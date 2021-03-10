Российский рынок новых грузовых автомобилей в феврале 2021 года

10 марта 2021 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2021 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 6,1 тыс. единиц, что на 5,3% больше, чем в феврале 2020 года.

Первую строчку в марочном рейтинге по-прежнему занимает отечественный бренд KAMAZ. На его долю в последний зимний месяц пришлось 38% от всего рынка новых грузовиков. В количественном выражении это составляет 2 312 автомобилей, что на 12,9% больше, чем в феврале 2020 года.

Следом за ним, с большим отставанием, идет GAZ, продукция которого в феврале разошлась тиражом в 652 экземпляра (+21%). Замыкает первую тройку белорусский MAZ (415 шт.; +107,5%). В ТОП-5 также попали два бренда со схожими показателями – российский Ural (363 шт.; -0,5%) и шведский Volvo (345 шт.; -28%).

Как отмечают эксперты, половина марок из десятки лидеров по итогам февраля 2021 года демонстрируют рыночный рост. Самый большой он – у MAZ (+107,5%). А самое сильное падение наблюдается у MAN (-37,3%).

Самой покупаемой моделью на рынке новых грузовиков остается KAMAZ 43118, показатель которого в феврале составил 663 экземпляра (-1,5%). Следом идут КАМАZ 5490 (438 шт.; +107,6%), GAZ Gazon Next (342 шт.; +0,3%), KAMAZ 65115 (326 шт.; +7,6%) и КАМАZ 6520 (236 шт.; +34,9%).

Положительная рыночная динамика наблюдается у шести из десяти моделей. Самый сильный рост – у KAMAZ 5490 (+107,6%), а самое глубокое снижение – у Volvo FH (-27,7%).

По итогам двух месяцев года динамика пока отрицательная. В январе – феврале куплено 11,2 тыс. новых грузовых автомобилей, что на 5,6% меньше аналогичного периода прошлого года (11,9 тыс. шт.)

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В ФЕВРАЛЕ 2021 г. (шт.)