Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в феврале 2021 года

10 марта 2021 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в феврале 2021 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 389,9 тыс. единиц. Это на 4,3% меньше, чем в феврале прошлого года (407,5 тыс. шт.).

Лидерство на вторичном рынке страны сохраняет отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось около четверти от общего объема (24,3%). В количественном выражении это составило 94,9 тыс. штук, что на 3,7% меньше показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок по-прежнему остается японская Toyota, чей результат в феврале оказался равен 44,7 тыс. подержанных экземпляров (-1,9%). В тройку лидеров вошел и другой бренд из Японии – Nissan, перепродажи которого тоже снизились (-5,9% до 22 тыс. шт.). Замкнули ТОП-5 корейские марки Hyundai (21 тыс. шт.) и KIA (20,4 тыс. шт.), показывающие падение на 3,3% и 1,6% соответственно.

Эксперты отмечают, что ни один из брендов, вошедших в первую десятку, не демонстрирует положительную динамику. Диапазон падения составляет от 1,6% (KIA) до 7,8% (Ford).

Самой популярной моделью российского вторичного рынка в феврале 2021 года стал Ford Focus. Объем его перепродаж составил около 9 тыс. экземпляров, показав падение на 7%. Немного отстал от него хэтчбек LADA 2114 «Самара-2» с результатом 8,9 тыс. единиц (-10,8%). В тройке лидеров находится еще одна LADA – седан 2170 «Приора», объем вторичного рынка которого увеличился на 3,3% до 8,3 тыс. машин. Замыкают первую пятерку KIA Rio (8,2 тыс. шт.; 0%) и Hyundai Solaris (8 тыс. шт.; -3,7%).

По итогам двух месяцев нынешнего года динамика рынка также отрицательная: объем купленных легковых автомобилей с пробегом составил 755,2 тыс. штук, что на 2,4% меньше, чем в январе – феврале 2020 года.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ

В ФЕВРАЛЕ 2021 ГОДА (шт.)