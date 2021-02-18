Форум автобизнеса «ForAuto-2021»: итоги и прогнозы российского авторынка

18 февраля 2021 года

17 февраля состоялся XI ежегодный форум автомобильного бизнеса «ForAuto-2021», организатором которого выступило аналитическое агентство «АВТОСТАТ». В этом году форум впервые проходил в формате онлайн. В нем приняли участие около 1500 гостей, среди которых были дистрибьюторы и дилеры, производители запчастей и маркетологи, аналитики и собственники бизнеса, а также представители финансовых, страховых и лизинговых компаний.

Полная видеозапись форума доступна здесь.

По традиции форум начался с обсуждения итогов прошедшего года. Директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков отметил, что общемировые продажи автомобилей в 2020 году упали на 14% до 77,7 млн экземпляров. В ТОП-15 авторынков стран-лидеров лишь один – южнокорейский – показал положительную динамику (+5,8%). Остальные ушли «в минус». Россия в данном ТОП-15 находится на 10-м месте, и только три рынка (вместе с российским) показали динамику лучше глобального рынка. То есть, наша страна вышла из «ковидного» года с меньшими потерями, чем другие. Эксперт также отметил, что в России на рынке новых легковых автомобилей уже несколько лет сохраняется корреляция цен на нефть и автомобили. И хотя 2020-й в этом отношении был нестандартным, но в будущем корреляция цен, вероятнее всего, вернется.

Сравнив средневзвешенную цену новых легковых автомобилей в 2020 и 2014 годах, аналитики получили рост почти в 68%. Японская йена по отношению к рублю за этот же период выросла на 102%, доллар США – на 96%, евро – на 84%, юань – на 83%. И в этих процентах роста нужно искать объяснение, почему цены на автомобили в России растут. Что же касается прогнозов на 2021 год, то кроме курса валют, на данный момент есть много факторов неопределенности, которые будут влиять на рынок. Эксперты считают, что при оптимистичном сценарии рынок новых легковых автомобилей может вырасти на 4%, при пессимистичном – упадет примерно на 12%, то есть вернется на уровень 2009 года (1,3 млн шт.). Базовый сценарий – «минус» 5,5%.

Заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктор Пушкарев к числу негативных факторов, которые будут влиять на рынок коммерческого транспорта, помимо роста курсов валют, отнес грядущее повышение ставок утилизационного сбора на 25%, экономические санкции США и ЕС, снижение доходов и платежеспособности потребителей, усиление требований СПИК к локализации. В зависимости от сегмента рынка эти факторы оказывают разную степень влияния. Например, в сегменте автобусов их действие почти полностью нивелируется федеральными и региональными программами господдержки. Кстати, прогноз по рынку новых автобусов на 2021 год предусматривает «вилку» от -8% (по пессимистичному сценарию) до +2% (по оптимистичному сценарию). По прогнозу эксперта, в сегменте LCV (легкие коммерческие автомобили) рынок может показать динамику от -8% до 0%, в сегменте MCV (среднетоннажные грузовики) – от -6% до 0%, а по HCV (крупнотоннажные) – от -6% до +2%.

Когда на рынке новых автомобилей возникают проблемы, часть покупателей уходит на рынок автомобилей с пробегом. Исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов напомнил, что соотношение рынка новых легковых автомобилей к вторичному рынку в 2020 году было 1:3,8. Среди других итогов года: массовый сегмент на «вторичке» показал +1%, а премиум +6%, хотя цены на рынке росли быстрее именно на дорогие автомобили. Также, по данным агентства, средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом в 2020 году выросла на 10%. Всего за год в России на вторичном рынке было перепродано 5,5 млн автомобилей (+2% к 2019 году). Из них более половины пришлось на транспортные средства старше 10 лет (55,2%), еще 31,2% – на машины в возрасте от 5 до 10 лет. Относительно свежие автомобили – до 5 лет – заняли 13,6% вторичного рынка. Однако именно эта последняя категория (целевой сегмент) более всего интересна официальным дилерам, многие из которых имеют свои сертифицированные программы по автомобилям с пробегом. Лидеры этого целевого сегмента по динамике: в массовом сегменте – Hyundai Creta, LADA Vesta, Volkswagen Polo, а в премиальном – Lexus RX, Mercedes-Benz GLS, BMW 5-Series.

Профессор финансов «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов напомнил, что большинство негативных трендов на авторынке в прошлом году сформировались под влиянием макроэкономических факторов. Падение ВВП в мире было везде, кроме Азии, и даже хуже, чем в 2009 году, поэтому и выход из этого кризиса не будет легким. Но это в мире. А для России с ее особенностями экономики потери оказались менее существенными, чем у других и по сравнению с 2009 годом. Поэтому прогноз на 2021 год по нашей стране уже улучшен, хотя быстрого восстановления деловой активности все равно не ожидается. Потребители все еще не уверены в будущем – как, впрочем, и во всей Европе. Исполнение июльских указов 2020 года в России (борьба с бедностью, рост доходов населения, обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового и др.) – очевидно, будет сдвинуто по времени исполнения на несколько лет вперед. Добавим сюда малые предприятия (турагентства, общественное питание, гостиничная деятельность, операции с недвижимым имуществом и пр.), просевшие в 2020 году по обороту от 35 до 70% – и получим общую картину, отрицающую вероятность повышения потребительской активности в ближайшем будущем. По реальным доходам, считает эксперт, россияне вернулись на уровень 2011 года. Из других трендов: исторически мы живем в период низких процентных ставок; в ближайшее время инфляция в стране будет колебаться на уровне 4%; курс рубля в России остается непрогнозируемым. Резюмируя все вышесказанное: у нас много людей, которым не хватает средств на дорогие покупки (в том числе автомобили), но у нас хватает людей, которые могут их себе позволить.

Многие участники «ForAuto-2021» – как представители автопроизводителей, так и дилеры – признали, что смотрят на текущий год оптимистично. Кто-то делает ставку на обновление и расширение модельного ряда (Томас Мильц, Volkswagen и Валерий Тараканов, Geely), другие – еще и на пополнение дилерской сети новыми сильными игроками (Владимир Шмаков, Chery). В сегменте коммерческого транспорта определенные надежды возлагаются на обещанные программы господдержки. Так, Олег Марков («Группа ГАЗ») считает, что в 2020-м сегменту LCV в значительной степени помогли программы, стимулирующие спрос, а также прямые закупки, поддержанные субсидированием (школьные автобусы, скорая помощь) и поддержка лизинга по транспорту, работающему на метане. В 2021-м драйвером для авторынка могут стать новые госпрограммы, а также то, что это будет год выборов в Думу… В сегменте грузовых автомобилей Ашот Арутюнян (КАМАЗ) признал, что делает ставку на опыт, заработанный в предыдущих кризисах и на то, что, потеряв в кризисный год объемы в одном подсегменте, например, в магистральных тягачах – его предприятию, как правило, удается компенсировать потери увеличением объемов в других (самосвалы, смесители и пр.). На руку отечественным лидерам сегмента HCV в их удержании доли может сыграть и уже случившийся уход с нашего рынка некоторых европейских производителей. В целом, считает Арутюнян, ситуация года через 3 – 4 нормализуется, и можно будет вернуться к своим стратегическим планам.

Многие участники форума уверены, что рынок в 2021 году останется на уровне 2020-го либо немного вырастет. Однако единого мнения у них на сей счет нет. Так, Владимир Мирошников (ГК «Рольф») считает, что спрос будет более-менее ровный, к тому же есть информация о том, что государство будет субсидировать и поддерживать отрасль. И если не будет никаких экстраситуаций с коронавирусом, то, скорее всего, рынок останется на уровне прошлого года или даже подрастет на 5%. А вот Денис Петрунин (ГК «АвтоСпецЦентр») уверен, что сформированный ажиотажный спрос в прошлом году частично перетянул на себя клиентскую активность, которая по циклу должна была состояться в 2021-м. Поэтому уровни 2021 и 2020 годов будут примерно совпадать или же рынок 21-го будет на 5 – 7% ниже.

В рамках финансового блока представители банков и лизинговых компаний подвели итоги 2020 года, обозначили основные тренды, которые продолжат оказывать свое влияние на рынок, а также обсудили возможные варианты развития. Эту сессию открыл Сергей Удалов, который привел основные цифры по рынку автокредитования в России. Так, доля выдачи кредитов на новые автомобили в 2020 году составила 44%, на автомобили с пробегом – 4,7%. При этом эксперт отметил, что сильное влияние на этот рынок оказывают государственные программы субсидирования – как только прекращается действие программ поддержки, доля кредитов резко снижается. Что касается региональной структуры этого рынка, то в ТОП-10 регионах России сосредоточено 45% рынка автокредитования, и все они показывают положительную динамику по итогам 2020 года. Средний размер кредита в России постоянно растет: для новых автомобилей в 2020 году этот показатель составил 905 тыс. рублей (+7%), для автомобилей с пробегом – 620 тыс. рублей (+9%).

Тему продолжил Станислав Сухов (Frank RG). Он отметил, что несмотря на провал во втором квартале, в целом, рынок автокредитования показал рост по итогам года. Базовый прогноз на текущий год – рост рынка в пределах 8%. «Мы не ждем двузначных темпов роста, - подчеркнул эксперт. - Рынок в целом стабилен и находится в зрелой фазе, из-за чего здесь обостряется конкуренция. Приходят новые игроки, которые вытесняют прежних лидеров. Думаю, что конкуренция будет только усиливаться, цикл снижения процентных ставок заканчивается, и нас ждет новый передел этого рынка».

А вот Владимир Шикин (НБКИ) не считает 2020 год удачным для рынка автокредитования. По его данным, в 2020 году было выдано 896,4 тыс. автокредитов, что на 5,9% меньше по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, ухудшилось качество портфеля – 7,7% автокредитов обслуживается с нарушением графика. «И это – один из трендов, который продолжит свое влияние и в текущем году», - уверен Владимир Шикин. Также к числу долгосрочных трендов эксперт отнес и массовый уход заявок в онлайн. При этом он подчеркнул, что такой онлайн-поток гораздо более «грязный» с точки зрения качества заемщиков, и банкам нужно уделять больше внимания оценке этого параметра. Помочь в этом может персональный кредитный рейтинг (ПКР), который в прошлом году НБКИ начало предоставлять по запросу любому желающему. Этой услугой воспользовались уже 2,5 млн человек, которые оценили удобство ПКР в качестве простого индикатора возможного одобрения заявки на кредит.

О трансформации рынка автолизинга в России рассказала Лилия Маркова («Газпромбанк Автолизинг»). По ее мнению, пенетрация лизинга в России все еще очень мала, несмотря на стабильную положительную динамику роста в течение последних 10 лет. Потенциал этого рынка огромен, а из основных трендов эксперт отметила цифровизацию, которую в прошлом году подстегнула пандемия. И если в 2020 году в формате онлайн заключалось порядка 8% всех договоров, то в 2021-м их доля вырастет до 10 – 12%.

Взгляд кэптивного банка на автокредитование озвучил Алекс Гурин (Hyundai Capital Банк). Для его банка 2020 год стал рекордным по количеству кредитных продаж, их доля составила 57%. А в январе 2021-го она уже превысила 65%. При этом средний размер кредита увеличился на 50 тыс. рублей, а ежемесячный платеж остался прежним. Это происходит благодаря тому, что первоначальный взнос за автомобиль вырос до 40%. Большинство клиентов берут кредит после сдачи прежнего автомобиля в трейд-ин, и в дальнейшем этот тренд – сохранить размер платежа и поменять машину на новую –продолжится. Также Алекс Гурин уверен, что 2020 год подтолкнул бизнес в онлайн, а 2021 год станет вторым этапом прорыва в IT-коммуникации с клиентом.

С ним согласен и Алексей Токарев (РГС Банк). Он привел следующие цифры: уровень пользования онлайн-приложениями в 2020 году существенно вырос, средний пользователь заходит в приложение банка несколько раз в день. Из трендов на 2021 год эксперт отметил рост качества автомобилей с пробегом. Это приведет к тому, что потенциальные покупатели начнут чаще делать выбор в пользу подержанных автомобилей, особенно, если продолжится рост цен на новые машины.

О важности скорейшего перехода в цифровое пространство также говорили Роман Карман (Kodix), Дмитрий Старолетов (ГК «ВЭР»), Антон Серков (Drom.ru). Эксперты сошлись в том, что будущее – за цифровыми экосистемами, которые объединят в себе классифайды, банковские и страховые продукты, а кроме того, сумеют предоставить клиенту возможность покупки автомобиля «в одном окне». Сегодня 64% покупателей считают, что положительный клиентский опыт важнее оптимальной цены на автомобиль.

Своими оценками и прогнозами поделились и другие участники форума: Сергей Бургазлиев (независимый эксперт авторынка), Вячеслав Зубарев (РОАД), Денис Мигаль (Fresh Auto), Владислав Рыдаев (ГК «Прагматика»), Андрей Ольховский (АВТОDOM).

Подводя итоги, можно сделать вывод, что нас, безусловно, ожидает интересный и непростой год. Большинство участников форума согласилось с тем, что дефицит новых автомобилей у дилеров будет устранен уже во втором квартале, несмотря на проблемы с поставками компонентов и разрыв логистических цепочек. При этом некоторые европейские и американские производители, возможно, сократят количество комплектаций автомобилей. Сохранится тренд на цифровизацию и более качественный переход в онлайн, продолжится рост цен, грядет передел рынка автокредитования. Как все это скажется на автомобильном рынке России, узнаем уже очень скоро.

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