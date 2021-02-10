Российский рынок новых LCV в январе 2021 года

9 февраля 2021 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2021 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 7,2 тыс. единиц, что на 5,7% меньше, чем год назад.

Традиционно первенство здесь удерживает отечественный бренд GAZ, на долю которого в первый месяц года пришлось 38% от общего объема. Всего было куплено 2,7 тыс. таких автомобилей – на 25,4% меньше, чем в январе 2020-го. Второе место занял отечественный УАЗ с показателем 1,3 тыс. единиц (+1,2%). На третьем месте – LADA (912 шт.; +48,1%). Лучшим среди иностранных брендов стал американский Ford с результатом 767 экземпляров (+2%). В пятерку лидеров также вошел немецкий Volkswagen (365 шт.; +4,9%).

Как отмечают эксперты, только три бренда из первой десятки в начале года оказались «в минусе», при этом самое глубокое рыночное падение зафиксировано у корейского Hyundai (-56,3%). Более чем на четверть упали объемы рынка у лидера рейтинга – GAZ (-25,4%). Что же касается тех, кто завершил первый месяц года с положительной динамикой, то самый высокий показатель здесь продемонстрировал бренд Iveco (рост в 3 раза), правда, на низкой базе предыдущего периода.

Среди моделей с большим отрывом лидирует GAZ Gazelle Next, на долю которой пришлось более 20% всех купленных новых LCV. В количественном выражении это составляет 1,5 тыс. единиц, что на 26,2% меньше, чем в январе 2020 года. Вторым стал LADA Largus VU (803 шт.; +53,2%), а замкнул тройку лидеров Ford Transit (766 шт.; +4,4%).

Из десяти моделей-лидеров у половины отмечается рыночный спад, а остальные, соответственно, демонстрируют положительную динамику. Самый сильный рост зафиксирован у Peugeot Traveller (+71,9%), а самое глубокое падение – у GAZ 3221 (-34,8%).

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА (шт.)