Российский рынок новых грузовых автомобилей в январе 2021 года

9 февраля 2021 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2021 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 5,1 тыс. единиц, что на 15,9% меньше, чем в январе 2020 года.

Первую строчку в марочном рейтинге по-прежнему занимает отечественный бренд KAMAZ. На его долю в первый месяц года пришлось 40% от всего рынка новых грузовиков. В количественном выражении это составляет 2 031 автомобиль, что на 5,3% больше, чем в январе 2020 года.

Следом за ним, с большим отставанием, идет GAZ, который в январе разошелся тиражом в 433 экземпляра (-29,6%). Замыкает первую тройку шведский бренд Volvo (391 шт.; -21,3%). В ТОП-5 марок-лидеров также попали два бренда со схожими показателями – российский Ural (311 шт.; -6,3%) и белорусский MAZ (306 шт.; +13,8%).

Как отмечают эксперты, только две марки из десятки лидеров по итогам января 2021 года демонстрируют рыночный рост – MAZ (+13,8%) и KAMAZ (+5,3%). А самое большое падение наблюдается у Mercedes-Benz (-54,7%).

Самой покупаемой моделью на рынке новых грузовиков остается KAMAZ 43118, показатель которого в январе составил 607 экземпляров (+11%). Следом идут КАМАZ 65115 (325 шт.; -6,1%), GAZ Gazon Next (289 шт.; -29,2%), KAMAZ 5490 (229 шт.; +17,4%) и VOLVO FM (200 шт.; +13,6%).

Положительная рыночная динамика наблюдается у трех моделей и все они входят в первую пятерку. Самый сильный рост – у KAMAZ 5490 (+17,4%), а самое глубокое снижение – у Mercedes-Benz Actros (-65,3%).

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В ЯНВАРЕ 2021 г. (шт.)