Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в январе 2021 года

9 февраля 2021 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2021 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 365,3 тыс. единиц. Это чуть ниже (-0,3%), чем в январе прошлого года (366,4 тыс. шт.).

Лидерство на вторичном рынке страны сохраняет отечественная марка LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось порядка четверти от общего объема (23,6%). В количественном выражении это составило 86,2 тыс. штук, что на 2,9% меньше показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок по-прежнему остается японская Toyota, чей показатель в январе оказался равен 40,7 тыс. подержанных экземпляров (-1,9%). В тройку лидеров вошел и другой бренд из Японии – Nissan, перепродажи которого тоже снизились (-2,7% до 20,6 тыс. шт.). Замкнули ТОП-5 корейские марки Hyundai (19,7 тыс. шт.) и KIA (19 тыс. шт.), показывающие рост на 1,6% и 2,9% соответственно.

Эксперты отмечают, что, помимо «корейцев», положительную динамику вторичного рынка в десятке лидеров демонстрируют еще американский Chevrolet (+1,7%) и немецкий Volkswagen (+1,8%). Соответственно оставшиеся 6 марок испытывают падение, диапазон которого составляет от 0,6% до 2,9%.

Самой популярной моделью российского вторичного рынка в январе 2021 года стал Ford Focus. Объем его перепродаж составил 8,8 тыс. экземпляров, показав прирост на 0,1%. Немного отстал от него хэтчбек LADA 2114 «Самара-2» с результатом 8,4 тыс. единиц (-6,8%). В тройке лидеров находится еще одна LADA – седан 2170 «Приора», объем вторичного рынка которой увеличился на 2,1% до 7,8 тыс. машин. Замыкают первую пятерку KIA Rio (7,5 тыс. шт.; +4,2%) и Hyundai Solaris (7,4 тыс. шт.; -0,8%).

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ

В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА (шт.)