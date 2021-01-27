НБКИ и АВТОСТАТ: в 2020 году было выдано на 5,9% меньше автокредитов, чем в 2019 году | АВТОСТАТ

НБКИ и АВТОСТАТ: в 2020 году было выдано на 5,9% меньше автокредитов, чем в 2019 году

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НБКИ и АВТОСТАТ: в 2020 году было выдано на 5,9% меньше автокредитов, чем в 2019 году

По информации 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 2020 года было выдано 896,4 тыс. автокредитов, что на 5,9% меньше по сравнению с предыдущим годом (в 2019 году – 952,9 тыс. шт.) (Диаграмма 1).

Диаграмма 1. ДИНАМИКА ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ В 2010 – 2020 ГГ., В ТЫС. ШТ.

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Стоит также отметить, что в декабре 2020 года было выдано 70,4 тыс. автокредитов, что на 24,4% меньше по сравнению с декабрем 2019 года (93,2 тыс. шт.). В свою очередь выдача автокредитов в 4 квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросла на 1,1% и составила 249,2 тыс. штук (в 4 кв. 2019 года – 246,6 тыс. шт.). В целом, вторая половина 2020 года характеризовалась более активной выдачей автокредитов по сравнению со 2 полугодием предыдущего года. Так, во 2 полугодии 2020 года было выдано 526,4 тыс. автокредитов, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (во 2 полугодии 2019 года – 509,6 тыс. шт.).

В свою очередь средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам в декабре 2020 года составил 680 баллов (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов) (Таблица 1).

Таблица 1. ДИНАМИКА СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА (ПКР) ПО РАЗМЕРУ АВТОКРЕДИТА, БАЛЛЫ

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Также необходимо отметить, что, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в 2020 году снизился на 8,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 1 461 тыс. единиц (в 2019 году – 1 593,1 тыс. шт.).

В 2020 году самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (67,3 тыс. шт.), Московской области (51,3 тыс. шт.), Санкт-Петербурге (51,1 тыс. шт.), а также в Татарстане (44,6 тыс. ед.) и Башкортостане (39,8 тыс. шт.).

Самое серьезное снижение выдачи автокредитов в 2020 году (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов) по сравнению с 2019 годом было зафиксировано в Кемеровской (-20,3%) и Тульской (-11,9%) областях, Красноярском крае (-11,6%), а также в Московской области (-11,5%), Москве (-11,1%) и Санкт-Петербурге (-11,1%). В то же время в ряде регионов выдача, напротив, выросла, в том числе, в Нижегородской (+4,1%), Свердловской (+2,8%), Челябинской (+2,3%), Ульяновской (+1,6%) и Омской (+1,4%) областях (Таблица 2).

«В период «карантинных» мероприятий в апреле – мае 2020 года наиболее сильно в розничном кредитовании пострадала именно выдача автокредитов, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Однако во втором полугодии сегмент автокредитования активно восстанавливался. В первую очередь, этому поспособствовало снятие летом карантинных ограничений в наиболее крупных и кредитно-активных регионах страны, прежде всего, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Благодаря этому граждане смогли вновь посещать автосалоны и реализовывать отложенный на несколько месяцев спрос. Помимо отложенного спроса, основными причинами активности на авторынке стало расширение условий госпрограмм льготного автокредитования, а также ожидание роста цен на автомобили. Кроме того, рост выдачи автокредитов в последние месяцы происходит на фоне увеличения ПКР заемщиков по автокредитам или, иными словами, на фоне улучшения их качества».

«В 2020 году и покупки автомобилей, и выдачи автокредитов продемонстрировали снижение по отношению к показателям 2019 года. – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – Но, с другой стороны, если бы не автокредитование, падение авторынка было бы еще более ощутимым. И этого удалось избежать, в первую очередь, благодаря действию госпрограмм льготного кредитования («Первый / Семейный автомобиль»). Поэтому решение об их продлении в 2021 году можно рассматривать только с позитивной точки зрения».

Более подробная информация о состоянии рынка новых легковых автомобилей в ряде российских регионов содержится в Таблице 3.

Таблица 2. ДИНАМИКА ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ (НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ) В РЕГИОНАХ РФ В 2020 ГОДУ В СРАВНЕНИИ С 2019 ГОДОМ (СРЕДИ 30 РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ ПО ОБЪЕМАМ ДАННОГО ВИДА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ)

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Таблица 3. ДИНАМИКА ПОКУПОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РЕГИОНАХ РФ (СРЕДИ 30 РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ ПО ОБЪЕМАМ РЫНКА) В 2020 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С 2019 ГОДОМ

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Фото: АВТОСТАТ

Автор: , источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилиавтокредитованиельготные автокредитыf&i

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