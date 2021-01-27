НБКИ и АВТОСТАТ: в 2020 году было выдано на 5,9% меньше автокредитов, чем в 2019 году

По информации 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам 2020 года было выдано 896,4 тыс. автокредитов, что на 5,9% меньше по сравнению с предыдущим годом (в 2019 году – 952,9 тыс. шт.) (Диаграмма 1).

Диаграмма 1. ДИНАМИКА ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ В 2010 – 2020 ГГ., В ТЫС. ШТ.

Стоит также отметить, что в декабре 2020 года было выдано 70,4 тыс. автокредитов, что на 24,4% меньше по сравнению с декабрем 2019 года (93,2 тыс. шт.). В свою очередь выдача автокредитов в 4 квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросла на 1,1% и составила 249,2 тыс. штук (в 4 кв. 2019 года – 246,6 тыс. шт.). В целом, вторая половина 2020 года характеризовалась более активной выдачей автокредитов по сравнению со 2 полугодием предыдущего года. Так, во 2 полугодии 2020 года было выдано 526,4 тыс. автокредитов, что на 3,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (во 2 полугодии 2019 года – 509,6 тыс. шт.).

В свою очередь средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам в декабре 2020 года составил 680 баллов (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов) (Таблица 1).

Таблица 1. ДИНАМИКА СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА (ПКР) ПО РАЗМЕРУ АВТОКРЕДИТА, БАЛЛЫ

Также необходимо отметить, что, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в 2020 году снизился на 8,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 1 461 тыс. единиц (в 2019 году – 1 593,1 тыс. шт.).



В 2020 году самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (67,3 тыс. шт.), Московской области (51,3 тыс. шт.), Санкт-Петербурге (51,1 тыс. шт.), а также в Татарстане (44,6 тыс. ед.) и Башкортостане (39,8 тыс. шт.).

Самое серьезное снижение выдачи автокредитов в 2020 году (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов) по сравнению с 2019 годом было зафиксировано в Кемеровской (-20,3%) и Тульской (-11,9%) областях, Красноярском крае (-11,6%), а также в Московской области (-11,5%), Москве (-11,1%) и Санкт-Петербурге (-11,1%). В то же время в ряде регионов выдача, напротив, выросла, в том числе, в Нижегородской (+4,1%), Свердловской (+2,8%), Челябинской (+2,3%), Ульяновской (+1,6%) и Омской (+1,4%) областях (Таблица 2).

«В период «карантинных» мероприятий в апреле – мае 2020 года наиболее сильно в розничном кредитовании пострадала именно выдача автокредитов, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Однако во втором полугодии сегмент автокредитования активно восстанавливался. В первую очередь, этому поспособствовало снятие летом карантинных ограничений в наиболее крупных и кредитно-активных регионах страны, прежде всего, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Благодаря этому граждане смогли вновь посещать автосалоны и реализовывать отложенный на несколько месяцев спрос. Помимо отложенного спроса, основными причинами активности на авторынке стало расширение условий госпрограмм льготного автокредитования, а также ожидание роста цен на автомобили. Кроме того, рост выдачи автокредитов в последние месяцы происходит на фоне увеличения ПКР заемщиков по автокредитам или, иными словами, на фоне улучшения их качества».

«В 2020 году и покупки автомобилей, и выдачи автокредитов продемонстрировали снижение по отношению к показателям 2019 года. – говорит исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. – Но, с другой стороны, если бы не автокредитование, падение авторынка было бы еще более ощутимым. И этого удалось избежать, в первую очередь, благодаря действию госпрограмм льготного кредитования («Первый / Семейный автомобиль»). Поэтому решение об их продлении в 2021 году можно рассматривать только с позитивной точки зрения».

Более подробная информация о состоянии рынка новых легковых автомобилей в ряде российских регионов содержится в Таблице 3.

Таблица 2. ДИНАМИКА ВЫДАЧИ АВТОКРЕДИТОВ (НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ) В РЕГИОНАХ РФ В 2020 ГОДУ В СРАВНЕНИИ С 2019 ГОДОМ (СРЕДИ 30 РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ ПО ОБЪЕМАМ ДАННОГО ВИДА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ)

Таблица 3. ДИНАМИКА ПОКУПОК НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РЕГИОНАХ РФ (СРЕДИ 30 РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ ПО ОБЪЕМАМ РЫНКА) В 2020 ГОДУ ПО СРАВНЕНИЮ С 2019 ГОДОМ