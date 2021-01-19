Российский рынок новых грузовых автомобилей в 2020 году

19 января 2021 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2020 году объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 74,8 тыс. единиц, что на 7,3% меньше, чем в 2019 году.

Традиционно первенство на этом рынке удерживает российский KAMAZ, на долю которого в 2020 году пришлось 37% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 27,8 тыс. штук – на 0,6% больше, чем в 2019 году. Вторую строчку рейтинга по-прежнему занимает другой отечественный бренд – GAZ, показатель которого составил 6,8 тыс. машин (-23,1%). В первую тройку по итогам прошлого года также вошел шведский бренд Scania (4,9 тыс. шт.; -12,4%).

Еще один шведский автопроизводитель – Volvo – на этот раз опустился на четвертую строчку рейтинга (4,5 тыс. шт.; -20,7%), а замкнул пятерку лидеров отечественный Ural (4,1 тыс. шт.; +27,3%).

Стоит отметить, что только два бренда из десятки лидеров по итогам прошедшего года демонстрируют рыночный рост, и самый большой он – у Ural (+27,3%). А вот самое сильное падение здесь эксперты зафиксировали у марки DAF (-34,3%).

В модельной структуре рейтинга лидером, как и в 2019 году, остался KAMAZ 43118, показатель которого составил 6,5 тыс. экземпляров (-4,4%). Следом идут: KAMAZ 5490 (5,6 тыс. шт.; +6,3%), GAZ Gazon Next (5 тыс. шт.; -17,7%), КАМАZ 65115 (4,7 тыс. шт.; -11%), и КАМАZ 6520 (3,2 тыс. шт.; +18,9%). Из иномарок лидирует Volvo FH (3 тыс. шт.; -18,9%), расположившийся на шестой позиции рейтинга.

Отметим также, что в десятке моделей-лидеров по итогам 2020 года шесть оказались «в минусе». Максимальный рост отмечается у KAMAZ 6520 (+18,9%), а наибольший спад – у MAN TGX (-34,8%).

Что касается итогов декабря 2020 года, то в этот период объем рынка новых грузовых автомобилей в России упал на 8,7% и составил 9,4 тыс. штук.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В 2020 г. (шт.)