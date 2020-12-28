Рынок легковых автомобилей с пробегом за 11 месяцев 2020 года. ТОП-25 городов РФ

28 декабря 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России за январь – ноябрь 2020 года составил 4 млн 959,6 тыс. единиц. Это на 0,3% больше результата за аналогичный период прошлого года (4 млн 944,2 тыс. шт.). Эксперты агентства решили более детально посмотреть, как за этот период времени чувствовали себя вторичные авторынки в российских городах.

Как выяснилось, примерно пятая часть всех купленных легковых автомобилей с пробегом (22%) по итогам 11 месяцев пришлась на 25 городов. Традиционно этот рейтинг возглавляет Москва. Так, в российской столице за отчетный период поменяли своих владельцев 242,3 тыс. машин – на 1,8% меньше, чем за 11 месяцев 2019 года.

Вторым по величине традиционно является вторичный авторынок Санкт-Петербурга, который за этот период, напротив, вырос – на 4,2% до 142,9 тыс. экземпляров. В тройку городов-лидеров также вошел Новосибирск с результатом 59,4 тыс. штук (-1,1%).

Места с 4-го по 13-е тоже занимают города-миллионники. Следом за ними идет Владивосток (14-е место), которому за 11 месяцев по объему вторичного рынка удалось опередить сразу три города с населением более 1 млн человек: Ростов-на-Дону (15-е место), Волгоград (18-е место) и Пермь (19-е место). Среди «немиллионников» в ТОП-25 городов с самыми крупными рынками подержанных автомобилей также попали: Тюмень, Барнаул, Хабаровск, Саратов, Иркутск, Ульяновск, Тольятти и Сочи.

Отметим, что подавляющее большинство городов (19 из 25) демонстрируют рост вторичных рынков легковых автомобилей. Причем самый сильный он – в Казани (+7%). Падение отмечено лишь в шести городах: Нижний Новгород (-3%), Москва (-1,8%), Уфа (-1,8%), Омск (-1,2%), Новосибирск (-1,1%), Ростов-на-Дону (-0,1%).

Более подробная информация о состоянии вторичного рынка в городах РФ содержится в таблице.

ТОП-25 ГОРОДОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ

В ЯНВАРЕ – НОЯБРЕ 2020 ГОДА (ШТ.)