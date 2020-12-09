Сохранность остаточной стоимости 5-летних автомобилей: модели-лидеры

9 декабря 2020 года

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «Residual value» рассчитали индекс остаточной стоимости 5-летних автомобилей и определили среди них модели, которые меньше теряют в цене.

Все модели, участвовавшие в исследовании, были ранжированы в соответствии с сегментацией агентства «АВТОСТАТ» и с учетом ценового позиционирования, подразумевающего деление брендов на две категории – массовые и премиальные.

Для исследования использовалась цена автомобиля (конкретной модификации), купленного новым в 3 квартале 2015 года, и цена его перепродажи через 5 лет, т.е. в 3 квартале 2020 года (оба показателя – в рублевом эквиваленте). Затем были рассчитаны индексы остаточной стоимости и сформирован рейтинг моделей по сегментам.

По мнению заместителя начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Дмитрия Ярыгина, в отличие от других подобных исследований рейтинг остаточной стоимости «Residual value» от аналитического агентства «АВТОСТАТ» имеет более детальный подход.

Так, при формировании рейтинга были рассчитаны показатели примерно по 2100 модификациям (с учетом типа кузова, объема двигателя, типа трансмиссии и привода) почти 50 брендов легковых автомобилей.

В исследовании принимали участие модели автомобилей, официально продаваемые на рынке РФ. Для корректной оценки остаточной стоимости в процессе расчета из общего массива данных были исключены модификации с низким уровнем предложений на вторичном рынке. При этом не учитывались автомобили, требующие кузовного ремонта и не соответствующие по году выпуска справочным значениям исследуемых моделей. Также не были взяты в расчет автомобили, имеющие расхождения в цене на 50% и более от среднего значения по выборке для конкретной модификации.

Информация о том, какие модели лучше других сохраняют стоимость в своих сегментах, приведена в таблицах ниже.

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