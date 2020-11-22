Рынок новых грузовых автомобилей в октябре: ТОП-10 марок и моделей

22 ноября 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России снизился на 9,2% до 7,4 тыс. единиц (по сравнению с октябрем 2019 года).

Лидерство на этом рынке, с большим отрывом, по-прежнему удерживает российский KAMAZ. В прошлом месяце покупки этих автомобилей сократились почти на 3% до 2,7 тыс. экземпляров. Таким образом, на долю этого бренда пришлось примерно 37% от общего объема рынка новых грузовиков.

Лучшей среди иностранных марок снова стала шведская Scania (656 шт.), показавшая рост на 37%. Она опять сумела обойти отечественный GAZ (534 шт.), который, напротив, продемонстрировал падение (-37,8%). Четвертую строчку рейтинга занимает шведский бренд Volvo (408 шт.; -17,4%), а замыкает пятерку лидеров белорусский MAZ (394 шт.; +11,3%).

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», более половины (6 из 10) брендов по итогам октября имеют отрицательную динамику. При этом у четырех из них (GAZ, MAN, Mercedes-Benz, DAF) она превышает 35%. А «в плюсе», помимо уже упомянутых Scania и MAZ, находятся еще российский Ural (+29,4%) и китайский Shacman (+9,3%).

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В ОКТЯБРЕ 2020 г. (шт.)