Рынок новых грузовых автомобилей в октябре: ТОП-10 марок и моделей

22 ноября 2020 года
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России снизился на 9,2% до 7,4 тыс. единиц (по сравнению с октябрем 2019 года).
Лидерство на этом рынке, с большим отрывом, по-прежнему удерживает российский KAMAZ. В прошлом месяце покупки этих автомобилей сократились почти на 3% до 2,7 тыс. экземпляров. Таким образом, на долю этого бренда пришлось примерно 37% от общего объема рынка новых грузовиков.
Лучшей среди иностранных марок снова стала шведская Scania (656 шт.), показавшая рост на 37%. Она опять сумела обойти отечественный GAZ (534 шт.), который, напротив, продемонстрировал падение (-37,8%). Четвертую строчку рейтинга занимает шведский бренд Volvo (408 шт.; -17,4%), а замыкает пятерку лидеров белорусский MAZ (394 шт.; +11,3%).
Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», более половины (6 из 10) брендов по итогам октября имеют отрицательную динамику. При этом у четырех из них (GAZ, MAN, Mercedes-Benz, DAF) она превышает 35%. А «в плюсе», помимо уже упомянутых Scania и MAZ, находятся еще российский Ural (+29,4%) и китайский Shacman (+9,3%).
ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В ОКТЯБРЕ 2020 г. (шт.)
В октябре первую четверку модельного рейтинга образовали представители отечественного автопрома. Так, самым покупаемым грузовиком стал КАМАZ 5490, показатель которого составил 605 экземпляров (-2,4%). Следом идут KAMAZ 43118 (568 шт.; -18,6%), GAZ Gazon Next (434 шт.; -26,7%) и KAMAZ 65115 (410 шт.; -15,1%). В ТОП-5 сентября также вошла и Scania R (381 шт.; +38%).
Среди первой десятки моделей в октябре рост рынка зафиксирован лишь у двух. Кроме Scania R, к ним относится и KAMAZ 6520 (+57,4%).
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по итогам 10 месяцев 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в нашей стране составил 58,5 тыс. единиц, что на 7,4% меньше, чем в январе – октябре прошлого года.
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В ОКТЯБРЕ 2020 г. (шт.)
Примечание: данные по рынку подготовлены на основе регистраций в ГИБДД; сюда не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин на территории Крыма.
* Транспортное средство полной массой более 3,5 тонны, предназначенное для перевозки грузов, за исключением ряда моделей, относящихся к LCV.
Фото: КАМАЗ