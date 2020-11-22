Рынок новых LCV в октябре: ТОП-10 марок и моделей

22 ноября 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2020 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 10,9 тыс. единиц. Это чуть меньше (-1,1%), чем год назад.

Бессменным лидером здесь является отечественный бренд GAZ, показатель которого в прошлом месяце сократился на 10,2% до 4,3 тыс. единиц. Таким образом, его доля впервые за долгое время опустилась ниже 40% от общего объема рынка легкой коммерческой техники в нашей стране.

В тройку лидеров попали еще две российские марки – LADA (1610 шт.) и УАЗ (1407 шт.). Но если первая из них демонстрирует рост (+33,4%), то у второй наблюдается падение (-6%). Лучшей иномаркой на рынке LCV остался американский Ford (1362 шт.; -12,9%), который на этот раз выбыл из ТОП-3.

Эксперты отмечают, что у половины (5 из 10) представленных марок в октябре зафиксирован рыночный рост, причем максимальный он у Toyota (в 15 раз). А вот самое сильное падение показывает Volkswagen (-52%).

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА (шт.)