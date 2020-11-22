Рынок новых LCV в октябре: ТОП-10 марок и моделей

22 ноября 2020 года
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2020 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 10,9 тыс. единиц. Это чуть меньше (-1,1%), чем год назад.
Бессменным лидером здесь является отечественный бренд GAZ, показатель которого в прошлом месяце сократился на 10,2% до 4,3 тыс. единиц. Таким образом, его доля впервые за долгое время опустилась ниже 40% от общего объема рынка легкой коммерческой техники в нашей стране.
В тройку лидеров попали еще две российские марки – LADA (1610 шт.) и УАЗ (1407 шт.). Но если первая из них демонстрирует рост (+33,4%), то у второй наблюдается падение (-6%). Лучшей иномаркой на рынке LCV остался американский Ford (1362 шт.; -12,9%), который на этот раз выбыл из ТОП-3.
Эксперты отмечают, что у половины (5 из 10) представленных марок в октябре зафиксирован рыночный рост, причем максимальный он у Toyota (в 15 раз). А вот самое сильное падение показывает Volkswagen (-52%).
ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА (шт.)
В модельной структуре рынка новых LCV лидерство сохраняет GAZ Gazelle Next, на долю которой пришлось 22% от всего объема. В количественном выражении это составляет 2,4 тыс. единиц, что на 13,7% меньше, чем в октябре 2019 года. Следом, с заметным отставанием, идет фургон LADA Largus VU (1440 шт.; +39,8%), а замыкает тройку лидеров Ford Transit (1358 шт.; -10,6%).
Лишь у четырех моделей из первой десятки отмечена отрицательная динамика по итогам октября. Помимо упомянутых GAZ Gazelle Next и Ford Transit, это коснулось и двух «уазов» – 3909 (-11,7%) и «Профи» (-21,9%).
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА LCV* В ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА (шт.)
Эксперты отмечают, что по итогам 10 месяцев рынок новых легких коммерческих автомобилей в России тоже показывает падение. Так, в январе – октябре его объем составил 82,2 тыс. единиц, что на 7,9% меньше, чем за 10 месяцев 2019 года.
Примечание: данные по рынку подготовлены на основе регистраций в ГИБДД; сюда не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин на территории Крыма.
* В данном случае LCV – это транспортные средства полной массой до 3,5 т для коммерческой перевозки небольших грузов и пассажиров. Также к категории LCV мы причисляем коммерческие грузовики и микроавтобусы полной массой до 6 т и вместимостью до 19 пассажиров (если транспортное средство изготовлено на базе модели, входящей в сегмент LCV). Из числа пикапов к категории LCV нами относятся только пикапы производства ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС), как используемые преимущественно в коммерческих целях (учитываются в статистике по марке LADA).
Фото: ГАЗ