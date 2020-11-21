Рынок легковых автомобилей с пробегом в октябре: ТОП-10 марок и моделей

21 ноября 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2020 года объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом составил чуть более 588 тыс. единиц. Это на 11,7% больше, чем год назад.

В марочной структуре этого рынка лидерство по-прежнему принадлежит российской LADA – на ее долю приходится около 23% от общего объема перепродаж легковых автомобилей, или 132,8 тыс. штук в количественном выражении. Это на 1% превышает показатель октября 2019 года.

Самой востребованной зарубежной маркой на вторичном рынке РФ остается японская Toyota. В прошлом месяце россияне приобрели 65,6 тыс. таких подержанных машин (+13,5%). Следом идет еще один бренд из Японии – Nissan, с результатом 34,1 тыс. единиц (+16,2%). Совсем немного уступают ему корейские KIA (33,5 тыс. шт.; +26,2%) и Hyundai (33,4 тыс. шт.; +17,4%), которые и замкнули пятерку лидеров.

Как отмечают эксперты, 10 брендов-лидеров по итогам октября находятся «в плюсе». Все они, за исключением LADA, демонстрируют двузначный рост.

Бестселлером среди моделей на российском вторичном рынке является Ford Focus. Объем его перепродаж в октябре 2020 года составил 14,3 тыс. экземпляров (+11%). За ним располагаются два «корейца» – KIA Rio (13,1 тыс. шт.) и Hyundai Solaris (12,8 тыс. шт.), тоже демонстрирующие рост (+27% и +14,6% соответственно). Замыкают первую пятерку LADA 2114 (12,4 тыс. шт.; -5,1%) и Toyota Corolla (11,3 тыс. шт.; +12,1%).

Наряду с хэтчбеком LADA 2114 отрицательную динамику в ТОП-10 имеет и седан LADA 2107 (-7,7%). А все остальные модели здесь показывают рост.

Отметим также, что по итогам 10 месяцев 2020 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 4 млн 454,5 тыс. единиц. Это всего лишь на 0,6% меньше, чем в январе – октябре 2019 года.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА (шт.)