Обеспеченность автомобилями в крупнейших городах России. ТОП-20

17 ноября 2020 года

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что на 1 тысячу жителей в России приходится 309 легковых автомобилей. Такие данные были получены ими в ходе исследования парка транспортных средств по состоянию на 1 июля 2020 года.

Если рассматривать 20 крупнейших (по численности населения) городов нашей страны, то в четырех из них показатель обеспеченности выше общероссийского уровня, а в одном – в точности соответствует ему.

Так, больше всего легковых машин на 1000 жителей зарегистрировано в Краснодаре. Имея население в 1 млн 022 тыс. человек и парк в 355 тыс. единиц, в столице Кубани показатель обеспеченности автомобилями на середину года составил 347 штук.

В Самаре (331 шт.) легковым автомобилем в среднем обладает каждый третий житель. В Санкт-Петербурге и Воронеже на тысячу жителей приходится 317 и 315 машин соответственно. А вот в Тольятти этот показатель такой же, как в среднем по РФ – 309 штук. Интересно, что этот город занимает последнее место по количеству жителей в ТОП-20, а по объему автопарка опережает лишь Махачкалу.

Как раз столица Дагестана в этом рейтинге имеет наименьшую обеспеченность автомобилями – 155 на 1000 человек. И это практически вдвое меньше, чем в Екатеринбурге (305 шт.), Саратове (304 шт.), Казани (301 шт.) или Красноярске (300 шт.).

В остальных представленных городах обеспеченность автомобилями еще ниже. В этот перечень попадает и Москва, обладающая наибольшей численностью населения и крупнейшим автопарком. В российской столице на 1 тысячу жителей приходится 287 легковых машин.

Обеспеченность легковыми автомобилями на 1000 жителей в крупнейших городах РФ

(по состоянию на 1 июля 2020 года)