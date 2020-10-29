Итоги конкурса «IT-решения для автобизнеса – 2020»

29 октября 2020 года

27 – 28 октября аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело традиционный форум «IT-революция в автобизнесе – 2020». Он впервые прошел в онлайн-формате – при поддержке Авито Авто и Авто Mail.ru.

Одним из главных событий форума стал конкурс IT-решений для автобизнеса, где свои кейсы представили 14 компаний-разработчиков. Среди них, к примеру, были такие решения, которые помогают оптимизировать работу сервисных центров, подобрать необходимые запчасти, снизить время на их поиск или даже полностью избавиться от должности менеджера по запчастям…

Победителем конкурса по совокупному решению жюри и зрителей стал сервис Smart Contract, который представил Кирилл Новиков из компании Kodix. Эта цифровая платформа продаж устанавливает новый стандарт коммуникации между продавцом и покупателем. Оба они работают в одном интерфейсе и вместе формируют сделку, используя полный функционал омниканальности. Эффективность одного продавца при этом повышается на 60%.

Кроме того, жюри отметило и разработку компании СVС – систему контроля процессов в ДЦ или СТО с помощью видеонаблюдения на основе нейронных сетей. Эту систему используют в различных зонах автосервиса (ремонтный цех, склад, мойка) и дилерского центра для анализа трафика клиентов и исполнения персоналом регламента работ.

Третье место в конкурсе досталось компании xDealer, которая разработала конструктор посадочных страниц для автомобильных дилеров. Это SaaS-решение позволяет создавать эффективные web-страницы для основных направлений бизнеса на основе готовых графических шаблонов. При этом готовый продукт полностью соответствует требованиям к дизайну от производителей автомобилей.

Напомним, форум «IT-революция в автобизнесе – 2020» проходил в формате 24-часового онлайн-марафона и включал в себя несколько блоков.

Помимо конкурса IT-решений, в рамках форума прошел онлайн-стрим с представителями производителей и дистрибьюторов ведущих мировых брендов – BMW, KIA, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen и Volvo. Эксперты рынка рассказали об IT-новинках в оборудовании автомобилей, а также о том, куда движется автомобильный мир. Соорганизатором онлайн-стрима выступил Авто Mail.ru.

Также гости конференции могли принять участие в сессии, посвященной глобальным трендам цифровизации в автобизнесе, и в панельной дискуссии на тему «Почему Россия – не Америка?», где обсуждались отличия американского и русского пути развития в автомобильной отрасли.