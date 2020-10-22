Российский рынок новых мотоциклов за 9 месяцев 2020 года

22 октября 2020 года
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых мотоциклов за январь – сентябрь 2020 года составил 14651 единицу, что на 22,3% больше, чем годом ранее (11981 шт.).
При более детальном рассмотрении выяснилось, что тройка брендов-лидеров по итогам 9 месяцев занимает почти 40% рынка. На первом месте по объемам располагается марка Racer с результатом 2171 мотоцикл (+42,7% по сравнению с 9 месяцами 2019 года). Немного отстает от лидера немецкий BMW (1964 шт.), который, напротив, ухудшил результат годичной давности (-4,9%). На третьем месте – индийский Bajaj (1707 шт.; +27,2%).
Большинство брендов, входящих в первую десятку (8 из 10), показывают положительную динамику. Кроме BMW, «в минус» ушел и японский Kawasaki (-13,1%). Самый высокий рост (+69,6%) за указанный период продемонстрировал бренд Motoland.
ТОП-10 МАРОК РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)
Свыше 40% рынка новых мотоциклов в январе – сентябре 2020 года пришлось на Центральный федеральный округ, где было куплено более 6 тыс. экземпляров (+7,4%). На второе место вышел Приволжский ФО (1804 шт.; +35,4%), на третьем – Сибирский ФО (1786 шт.; +47,1%). Отметим, что рост объемов рынка новых мотоциклов наблюдается во всех округах страны, причем в семи – он выражается двузначными числами: от +17,4% на Дальнем Востоке до +59,1% на Урале. Исключение составил только Центральный ФО.
РЫНОК НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ (шт.)
Что касается региональной структуры, то на Москву приходится примерно пятая часть этого рынка, или 2,8 тыс. купленных новых мотоциклов. На втором месте в данном рейтинге – Московская область, с результатом 1,4 тыс. штук. Из нестоличных регионов лидирует Свердловская область (794 шт.), обогнавшая Санкт-Петербург (792 шт.). Замыкает пятерку лидеров Краснодарский край (428 шт.). В оставшихся регионах объем рынка мототехники по итогам 9 месяцев – менее 400 единиц.
ТОП-10 РЕГИОНОВ РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)
Покупка мотоциклов традиционно носит сезонный характер. Поэтому эксперты решили посмотреть, как шел этот процесс в течение года – с разбивкой по месяцам и кварталам.
Анализ показал, что даже несмотря на пандемию коронавируса и последовавшие ограничительные меры, во 2 квартале объем рынка мототехники традиционно оказался наибольшим. В этом году он, правда, показал небольшое снижение (-3%).
А вот в 3 квартале рынок вырос по отношению к АППГ довольно существенно (+43,7%), что можно объяснить в том числе и отложенным спросом.
Все это отчасти позволило компенсировать «коронавирусные» потери, и по итогам 9 месяцев года рынок новых мотоциклов в России демонстрирует рост (+22,3%).
РЫНОК НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ ПО МЕСЯЦАМ (шт.)