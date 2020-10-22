Российский рынок новых мотоциклов за 9 месяцев 2020 года

22 октября 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых мотоциклов за январь – сентябрь 2020 года составил 14651 единицу, что на 22,3% больше, чем годом ранее (11981 шт.).

При более детальном рассмотрении выяснилось, что тройка брендов-лидеров по итогам 9 месяцев занимает почти 40% рынка. На первом месте по объемам располагается марка Racer с результатом 2171 мотоцикл (+42,7% по сравнению с 9 месяцами 2019 года). Немного отстает от лидера немецкий BMW (1964 шт.), который, напротив, ухудшил результат годичной давности (-4,9%). На третьем месте – индийский Bajaj (1707 шт.; +27,2%).

Большинство брендов, входящих в первую десятку (8 из 10), показывают положительную динамику. Кроме BMW, «в минус» ушел и японский Kawasaki (-13,1%). Самый высокий рост (+69,6%) за указанный период продемонстрировал бренд Motoland.

ТОП-10 МАРОК РЫНКА НОВЫХ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ (шт.)