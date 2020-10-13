Российский рынок новых LCV в сентябре 2020 года

13 октября 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2020 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 10,1 тыс. единиц. Это на 12,3% больше, чем год назад.

Бессменным лидером здесь является отечественный бренд GAZ, показатель которого в прошлом месяце чуть превысил 4 тыс. единиц, что на 1,8% ниже результата годичной давности. Тем не менее, на его долю пришлось около 40% от общего объема рынка новых автомобилей сегмента LCV.

Лучшей иномаркой здесь стал американский Ford с результатом 1,6 тыс. экземпляров (+51,2%). Замкнул первую тройку российский УАЗ, показавший в сентябре рост на 10,9%. В прошлом месяце его тираж составил около 1,4 тыс. легких коммерческих автомобилей. В ТОП-5 также вошли отечественная LADA (1,3 тыс. шт.; +29,9%) и французский Peugeot (356 шт.; +24,5%).

Эксперты отмечают, что 8 марок из первой десятки сумели показать в сентябре рыночный рост, причем выраженный двузначными числами. При этом максимальный рост отмечен у итальянского бренда Fiat (+57,8%). Максимальное падение – у Volkswagen (-56,1%)

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА (шт.)