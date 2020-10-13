Российский рынок новых LCV в сентябре 2020 года

13 октября 2020 года
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2020 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 10,1 тыс. единиц. Это на 12,3% больше, чем год назад.
Бессменным лидером здесь является отечественный бренд GAZ, показатель которого в прошлом месяце чуть превысил 4 тыс. единиц, что на 1,8% ниже результата годичной давности. Тем не менее, на его долю пришлось около 40% от общего объема рынка новых автомобилей сегмента LCV.
Лучшей иномаркой здесь стал американский Ford с результатом 1,6 тыс. экземпляров (+51,2%). Замкнул первую тройку российский УАЗ, показавший в сентябре рост на 10,9%. В прошлом месяце его тираж составил около 1,4 тыс. легких коммерческих автомобилей. В ТОП-5 также вошли отечественная LADA (1,3 тыс. шт.; +29,9%) и французский Peugeot (356 шт.; +24,5%).
Эксперты отмечают, что 8 марок из первой десятки сумели показать в сентябре рыночный рост, причем выраженный двузначными числами. При этом максимальный рост отмечен у итальянского бренда Fiat (+57,8%). Максимальное падение – у Volkswagen (-56,1%)
ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА (шт.)
В модельной структуре рынка новых LCV лидирует GAZ Gazelle Next, на долю которой пришлось почти 23% от всего объема. В количественном выражении это составляет 2,3 тыс. единиц, что на 11,2% меньше, чем в сентябре 2019 года. Следом, с заметным отставанием, идет Ford Transit (1,6 тыс. шт.; +59,1%), а замыкает тройку лидеров фургон LADA Largus с результатом 1,1 тыс. штук и ростом рынка на 33,9%.
У восьми моделей из первой десятки отмечается положительная динамика по итогам сентября – в диапазоне от +19% (УАЗ 3909) до +59,8% (Hyundai H-1). «В минус» ушли только GAZ Gazelle Next (-11,2%) и УАЗ «Профи» (-8,1%)
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА LCV* В РОССИИ В СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА (шт.)
Эксперты отмечают, что по итогам 9 месяцев рынок новых легких коммерческих автомобилей в России показывает падение. Так, в январе – сентябре объем данного рынка составил 71,1 тыс. единиц, что на 9,2% меньше, чем за 9 месяцев 2019 года.
* В данном случае LCV – это транспортные средства полной массой до 3,5 т для коммерческой перевозки небольших грузов и пассажиров. Также к категории LCV мы причисляем коммерческие грузовики и микроавтобусы полной массой до 6 т и вместимостью до 19 пассажиров (если транспортное средство изготовлено на базе модели, входящей в сегмент LCV). Из числа пикапов к категории LCV нами относятся только пикапы производства ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС), как используемые преимущественно в коммерческих целях (учитываются в статистике по марке LADA).