Рынок легковых автомобилей с пробегом в сентябре: ТОП-10 марок и моделей

13 октября 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первый осенний месяц 2020 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил почти 565 тыс. единиц. Это на 24,2% больше, чем год назад.

В марочной структуре этого рынка лидерство по-прежнему принадлежит российской LADA – на ее долю приходится порядка 23% от общего объема перепродаж легковых автомобилей, или 128,1 тыс. штук в количественном выражении. Это на 14,6% превышает показатель сентября 2019 года.

Самой востребованной зарубежной маркой на вторичном рынке РФ является японская Toyota. В прошлом месяце объем перепроданных «тойот» составил 63 тыс. экземпляров (+25,5%). Следом идет еще один бренд из Японии – Nissan, с результатом 32,5 тыс. единиц (+27,9%). Практически такие же показатели у корейских Hyundai (32,4 тыс. шт.; +32,5%) и KIA (32,3 тыс. шт.; +40,8%), которые и замкнули пятерку лидеров. Как отмечают эксперты, 10 брендов-лидеров по итогам сентября находятся «в плюсе», причем все они демонстрируют двузначный рост.

Бестселлером среди моделей на российском вторичном рынке остался Ford Focus. Объем его перепродаж в сентябре 2020 года составил 13,5 тыс. экземпляров (+19%). Следом, с одинаковыми рыночными показателями (по 12,6 тыс. шт.), идут два «корейца» – KIA Rio и Hyundai Solaris, тоже демонстрирующие рост (+41,2% и +32,1% соответственно). Замыкают первую пятерку LADA 2114 (12,1 тыс. шт.; +8,7%) и Toyota Corolla (10,8 тыс. шт.; +24,8%). Как и в марочном рейтинге, в модельном все представленные участники так же находятся «в плюсе». При этом лишь у двух моделей он оказывается менее 10%. Это уже упоминавшийся хэтчбек LADA 2114 (+8,7%) и седан LADA 2107 (+6,9%).

Отметим также, что по итогам 9 месяцев 2020 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 3 млн 861,7 тыс. единиц. Это на 2,3% меньше, чем в январе – сентябре 2019 года.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА (шт.)