Рынок легковых автомобилей в январе – августе 2020 года. ТОП-10 регионов РФ

5 октября 2020 года

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» изучили российский рынок новых и подержанных легковых автомобилей в регионах и сравнили эти два сегмента между собой.

Так, по данным агентства, за 8 месяцев 2020 года объем рынка новых легковых автомобилей в нашей стране составил 884 тыс. единиц, сократившись на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Самым крупным региональным рынком по-прежнему остается Москва, жители которой купили более 119 тыс. новых машин. При этом московский рынок «просел» сильнее других регионов-лидеров – на 21,3%. Немногим меньшее падение наблюдалось в этот период в Подмосковье (-17% до 66,37 тыс. шт.) и Санкт-Петербурге (-16% до 50,66 тыс. шт.). Таким образом, три крупнейших рынка новых автомобилей в России продемонстрировали самый сильный спад в ТОП-10.

Среди нестоличных субъектов РФ по объемам первичного рынка лидирует Татарстан (38,63 тыс. шт.; -9,6%), за которым расположился Краснодарский край (32,59 тыс. шт.; -11,9%). Отмечается, что во всех десяти регионах-лидерах рынок новых автомобилей снизился, а наименьшее падение произошло в Свердловской области (-3,5% до 29,96 тыс. шт.).

Табл. 1. ТОП-10 регионов по объему рынка НОВЫХ автомобилей

в январе – августе 2020 года (тыс. шт.)