Рынок легковых автомобилей в январе – августе 2020 года. ТОП-10 регионов РФ

5 октября 2020 года
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» изучили российский рынок новых и подержанных легковых автомобилей в регионах и сравнили эти два сегмента между собой.
Так, по данным агентства, за 8 месяцев 2020 года объем рынка новых легковых автомобилей в нашей стране составил 884 тыс. единиц, сократившись на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Самым крупным региональным рынком по-прежнему остается Москва, жители которой купили более 119 тыс. новых машин. При этом московский рынок «просел» сильнее других регионов-лидеров – на 21,3%. Немногим меньшее падение наблюдалось в этот период в Подмосковье (-17% до 66,37 тыс. шт.) и Санкт-Петербурге (-16% до 50,66 тыс. шт.). Таким образом, три крупнейших рынка новых автомобилей в России продемонстрировали самый сильный спад в ТОП-10.
Среди нестоличных субъектов РФ по объемам первичного рынка лидирует Татарстан (38,63 тыс. шт.; -9,6%), за которым расположился Краснодарский край (32,59 тыс. шт.; -11,9%). Отмечается, что во всех десяти регионах-лидерах рынок новых автомобилей снизился, а наименьшее падение произошло в Свердловской области (-3,5% до 29,96 тыс. шт.).
Табл. 1. ТОП-10 регионов по объему рынка НОВЫХ автомобилей
в январе – августе 2020 года (тыс. шт.)
Рынок легковых автомобилей с пробегом снизился не так сильно по сравнению с рынком новых автомобилей. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», его объем в январе – августе текущего года составил почти 3,3 млн единиц – на 5,8% меньше, чем за 8 месяцев 2019 года.
При этом крупнейшим вторичным рынком страны является не Москва, а Московская область. За отчетный период жители Подмосковья стали обладателями 168,28 тыс. подержанных автомобилей, что на 10,3% ниже результата годичной давности. Москва (162,84 тыс. шт.; -8,4%) заняла второе место в рейтинге, а замкнул тройку лидеров Краснодарский край (145,77 тыс. шт.), где было отмечено самое сильное падение в ТОП-10 -на 10,9%.
Так же, как и рынок новых автомобилей, вторичный рынок во всех крупных регионах страны показывает отрицательную динамику. Сравнительно неплохо дела идут в Свердловской области, где рынок автомобилей с пробегом остался фактически на уровне прошлого года, показав снижение лишь на 0,2%.
Табл. 2. ТОП-10 регионов по объему рынка ПОДЕРЖАННЫХ автомобилей
в январе – августе 2020 года (тыс. шт.)
Помимо того, что Москва лидирует по объему рынка новых автомобилей в стране, она еще имеет наилучшее соотношение покупок новых и подержанных машин, которое за отчетный период составило 0,7. Иными словами, в столице на 7 купленных новых автомобилей приходится 10 с пробегом.
В Санкт-Петербурге это соотношение составляет 0,5, т.е. на одну новую машину приходится две подержанных. А, к примеру, в Удмуртии, Рязанской области и Ямало-Ненецком АО - данное соотношение трехкратное.
Табл. 3. ТОП-10 регионов по соотношению рынка НОВЫХ и подержанных
в январе – августе 2020 года (тыс. шт.)
Обратная картина наблюдается в целом ряде регионов Дальнего Востока. Так, в Еврейской автономной области вторичный рынок примерно в 37 раз больше первичного, хотя сами объемы тут очень малы. А на Камчатке и Амурской области местные жители покупают автомобилей с пробегом более чем в 20 раз чаще, чем новые. Чуть ниже это соотношение (18 – 19 раз) в Хабаровском крае, Приморье и Ингушетии.
Табл. 4. ТОП-10 регионов по соотношению рынка ПОДЕРЖАННЫХ и новых
в январе – августе 2020 года (тыс. шт.)