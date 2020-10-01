АВТОСТАТ представил новый продукт: «Калькулятор стоимости владения автомобилем (TСО)»

1 октября 2020 года

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели онлайн-презентацию нового продукта – «Калькулятор стоимости владения автомобилем (TCO)».

Не секрет, что на сегодняшний день оценка стоимости владения автомобилем (ТСО – Total Cost of Ownership) является одним из ключевых параметров при его выборе. Помимо обычного покупателя, который сможет оценить затраты на его содержание, оценка стоимости владения особенно актуальна для сферы корпоративных продаж, где бюджеты компаний включают в себя оценку стоимости владения парка автомобилей. Также это касается дистрибьюторов, холдингов и дилерских центров, банков, страховых и лизинговых компаний.

Созданный в аналитическом агентстве «АВТОСТАТ» новый продукт позволяет рассчитать стоимость владения, а также остаточную стоимость автомобиля в зависимости от срока эксплуатации в сравнении с основными конкурентами. При этом в качестве отображаемых параметров «Калькулятора стоимости владения автомобилем» взяты следующие:

стоимость приобретения нового автомобиля;

остаточная стоимость;

стоимость страховки КАСКО и ОСАГО;

транспортный налог;

стоимость зимних шин;

затраты на замену шин по пробегу;

затраты на техническое обслуживание;

стоимость топлива.

Иными словами, это все расходы, которые ожидают любого автовладельца после покупки автомобиля, крупнейшие из которых – это потеря стоимости, затраты на топливо и страхование. На этих «трех китах» лежит 85 – 90% ТСО, т.е. общей стоимости владения автомобилем.

Так, по результатам исследований, которые были проведены экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ», потеря стоимости составляет 35 – 38% всей ТСО. Затраты на топливо занимают от 25% до 30%, страхование автомобиля (ОСАГО и КАСКО) – чуть меньше (20 – 25%). По сравнению с этими тремя видами расходов все остальные затраты, такие как расходы на постановку на учет, ежегодный транспортный налог, покупка зимних и летних шин (по ресурсу), техническое обслуживание и т.д., являются не столь существенными. На их долю приходится порядка 10%.

В рамках исследования стоимости владения автомобилем, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели сравнение некоторых моделей-конкурентов. Для расчета был взят срок эксплуатации автомобиля в 5 лет, а пробег за весь срок – 100 тыс. км. Также в качестве регионов фигурировали Москва и Московская область, возраст водителя составил 40 лет, а его стаж – 20 лет.

Среди популярных седанов В-класса (Hyundai Solaris, LADA Vesta, Volkswagen Polo) в течение 5 лет (или 100 тысяч км пробега) меньше всего потратят владельцы «Весты». Содержание отечественной модели с двигателем 1,6 л (106 л.с.) и МКП в течение этого времени обойдется им в 691 тыс. руб. Это 11,5 тыс. руб. в месяц или 6,9 руб. за каждый километр пробега. Дороже всех из этой тройки оказывается Volkswagen Polo с мотором 1,6 л (90 л.с.) и МКП, расходы на содержание которого за 5 лет составят 852 тыс. рублей (14,2 тыс. руб. в месяц или 8,5 руб. за 1 км). Где-то между ними будет Hyundai Solaris с двигателем 1,4 л (100 л.с.) и МКП, показатели ТСО у которого будут следующими: 783 тыс. руб. – за 5 лет; 13 тыс. руб. – в месяц; 7,8 руб. – за километр.