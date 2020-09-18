Средний возраст парка легковых автомобилей в России: ТОП-10 регионов

18 сентября 2020 года

Средний возраст легковых автомобилей в нашей стране составляет 13,6 года (по состоянию на 01.07.2020). Такие данные получили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе очередного исследования парка транспортных средств. При этом в зависимости от субъекта РФ он может заметно отличаться.

Так, наименьший средний возраст парка легковых машин зафиксирован в Татарстане – ровно 10 лет. Второе место по этому показателю занимает Москва (10,2 года). Еще в двух регионах он составляет менее 11 лет (Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский АО – по 10,8 года).

Впрочем, в большинстве субъектов РФ (в 51-м) парк оказывается старше, чем в целом по стране. При этом самые «старые» автомобили зарегистрированы на Дальнем Востоке. К примеру, в шести регионах ДФО средний возраст легковых машин составляет не менее 20 лет. Лидирует здесь Камчатка (23,4 года), а в Еврейской АО и Приморском крае данный показатель составляет 21,7 и 21,5 года соответственно.