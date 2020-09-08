Российский рынок новых грузовых автомобилей в августе 2020 года

8 сентября 2020 года
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России снизился на 10,5% по сравнению с августом 2019 года и составил 5,9 тыс. единиц.
Первую строчку рейтинга, с большим отрывом, по-прежнему занимает российский KAMAZ. В прошлом месяце его доля в общем объеме рынка новых грузовиков практически достигла 40%, что в количественном выражении соответствует 2,3 тыс. экземпляров. Это на 0,5% выше уровня августа 2019 года.
Следом за ним идет GAZ с результатом 592 автомобиля (-29,2%), а замыкает первую тройку шведская Scania (371 шт.; +0,3%). Кроме того, в ТОП-5 рынка новых грузовиков вошли еще белорусский МАЗ (318 шт.; -4,8%) и немецкий Mercedes-Benz (312 шт., +11,8%).
Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», половина брендов из первой десятки по итогам августа показали положительную динамику. При этом максимальный рост зафиксирован у китайского Shacman – плюс 35,1%. Из пяти марок, которые оказались «в минусе», самое сильное падение отмечено у MAN (-33,4%).
ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В АВГУСТЕ 2020 г. (шт.)
Самой покупаемой моделью в августе оказалась КАМАZ 43118, показатель которой составил 524 экземпляра (+1,7%). Следом идет еще одна модель Камского автозавода – KAMAZ 5490 (490 шт., +2,3%), а на третьем месте – GAZ Gazon Next (479 шт., -18,5%). В пятерку лидеров августа также вошли КАМАZ 65115 (363 шт., -22,1%) и КАМАZ 6520 (287 шт.; +17,6%).
Так же, как и в марочном рейтинге, в августе у половины моделей из ТОП-10 зафиксирован рост рынка. Наибольший он у Mercedes-Benz Actros – плюс 75,6%. А самое сильное падение произошло у MAN TGX (-45,9%).
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по итогам восьми месяцев 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в нашей стране составил 44 тыс. единиц, что на 9,9% меньше, чем в январе – августе прошлого года.
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В АВГУСТЕ 2020 г. (шт.)
* Транспортное средство полной массой более 3,5 тонны, предназначенное для перевозки грузов, за исключением ряда моделей, относящихся к LCV.