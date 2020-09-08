Российский рынок новых грузовых автомобилей в августе 2020 года

8 сентября 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России снизился на 10,5% по сравнению с августом 2019 года и составил 5,9 тыс. единиц.

Первую строчку рейтинга, с большим отрывом, по-прежнему занимает российский KAMAZ. В прошлом месяце его доля в общем объеме рынка новых грузовиков практически достигла 40%, что в количественном выражении соответствует 2,3 тыс. экземпляров. Это на 0,5% выше уровня августа 2019 года.

Следом за ним идет GAZ с результатом 592 автомобиля (-29,2%), а замыкает первую тройку шведская Scania (371 шт.; +0,3%). Кроме того, в ТОП-5 рынка новых грузовиков вошли еще белорусский МАЗ (318 шт.; -4,8%) и немецкий Mercedes-Benz (312 шт., +11,8%).

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», половина брендов из первой десятки по итогам августа показали положительную динамику. При этом максимальный рост зафиксирован у китайского Shacman – плюс 35,1%. Из пяти марок, которые оказались «в минусе», самое сильное падение отмечено у MAN (-33,4%).

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В АВГУСТЕ 2020 г. (шт.)