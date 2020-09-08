Российский рынок новых LCV в августе 2020 года

8 сентября 2020 года
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2020 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 8,3 тыс. единиц. Это на 16,4% меньше, чем год назад.
Бессменным лидером здесь является отечественный бренд GAZ, показатель которого в прошлом месяце составил 3,4 тыс. единиц, что на 24,8% ниже прошлогоднего результата. Тем не менее, на его долю пришлось более 40% от общего объема рынка новых автомобилей сегмента LCV.
Лучшей иномаркой здесь стал американский Ford с результатом 1,2 тыс. экземпляров (-11,2%). Замкнула первую тройку российская LADA, показавшая в августе максимальный рыночный рост среди марок-лидеров (+29,9%). В прошлом месяце ее тираж составил 1,2 тыс. легких коммерческих автомобилей.
В ТОП-5 также вошли отечественный УАЗ (1,1 тыс. шт.) и французский Peugeot (343 шт.). При этом у первого бренда отмечен рыночный спад (-24,7%), а у второго, напротив, наблюдается положительная динамика (+18,7%).
Эксперты отмечают, что 4 марки из первой десятки сумели показать в августе рыночный рост в диапазоне от +17,7% (Citroen) до +29,9% (LADA). У остальных шести марок произошло падение, при этом максимальное оно у Volkswagen (-51,8%).
ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В АВГУСТЕ 2020 ГОДА (шт.)
В модельной структуре рынка новых LCV лидирует GAZ Gazelle Next, на долю которой пришлось порядка четверти (24,6%) от всего объема. В количественном выражении это составляет 2,1 тыс. единиц, что на 22,6% меньше, чем в августе 2019 года. Следом, с большим отставанием, идет Ford Transit (1,2 тыс. шт.; -7%), а замыкает тройку лидеров фургон LADA Largus с результатом 1 тыс. штук и самым высоким ростом рынка в ТОП-10 (+37,1%).
Кроме LADA Largus VU, еще у двух моделей из первой десятки (Peugeot Traveller и LADA Granta VU) отмечается положительная динамика по итогам августа (+32,6% и +26% соответственно). Остальные модели ушли «в минус», при этом самое сильное падение зафиксировано у Hyundai H-1 (-37,4%).
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА LCV* В РОССИИ В АВГУСТЕ 2020 ГОДА (шт.)
Эксперты отмечают, что по итогам восьми месяцев падение не столь ощутимое, как в августе. Так, в январе – августе объем рынка новых LCV составил 60,9 тыс. единиц, что на 12,1% меньше, чем за восемь месяцев 2019 года.
* В данном случае LCV – это транспортные средства полной массой до 3,5 т для коммерческой перевозки небольших грузов и пассажиров. Также к категории LCV мы причисляем коммерческие грузовики и микроавтобусы полной массой до 6 т и вместимостью до 19 пассажиров (если транспортное средство изготовлено на базе модели, входящей в сегмент LCV). Из числа пикапов к категории LCV нами относятся только пикапы производства ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС), как используемые преимущественно в коммерческих целях (учитываются в статистике по марке LADA).