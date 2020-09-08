Российский рынок новых LCV в августе 2020 года

8 сентября 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2020 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 8,3 тыс. единиц. Это на 16,4% меньше, чем год назад.

Бессменным лидером здесь является отечественный бренд GAZ, показатель которого в прошлом месяце составил 3,4 тыс. единиц, что на 24,8% ниже прошлогоднего результата. Тем не менее, на его долю пришлось более 40% от общего объема рынка новых автомобилей сегмента LCV.

Лучшей иномаркой здесь стал американский Ford с результатом 1,2 тыс. экземпляров (-11,2%). Замкнула первую тройку российская LADA, показавшая в августе максимальный рыночный рост среди марок-лидеров (+29,9%). В прошлом месяце ее тираж составил 1,2 тыс. легких коммерческих автомобилей.

В ТОП-5 также вошли отечественный УАЗ (1,1 тыс. шт.) и французский Peugeot (343 шт.). При этом у первого бренда отмечен рыночный спад (-24,7%), а у второго, напротив, наблюдается положительная динамика (+18,7%).

Эксперты отмечают, что 4 марки из первой десятки сумели показать в августе рыночный рост в диапазоне от +17,7% (Citroen) до +29,9% (LADA). У остальных шести марок произошло падение, при этом максимальное оно у Volkswagen (-51,8%).

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В АВГУСТЕ 2020 ГОДА (шт.)