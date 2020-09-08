Рынок легковых автомобилей с пробегом в августе 2020 года

8 сентября 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в августе 2020 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 554,6 тыс. единиц. Это на 10,5% больше, чем год назад.

В марочной структуре этого рынка лидерство по-прежнему принадлежит российской LADA – на ее долю приходится около 23% от общего объема перепродаж легковых автомобилей, или 126,8 тыс. штук в количественном выражении. Это на 2% превышает показатель августа 2019 года.

Самой востребованной иномаркой на вторичном рынке России является японская Toyota. В прошлом месяце объем перепродаж этой марки составил 62,5 тыс. экземпляров (+14,1%). Следом за ней идет еще один бренд из Японии – Nissanс результатом 32,3 тыс. единиц (+15,8%). В ТОП-5 также вошли две корейские марки – Hyundai (31,9 тыс. шт.; +20,4%) и KIA (31,8 тыс. шт.), показавшая самый высокий в десятке лидеров рост (+25,6%).

Как отмечают эксперты, все 10 брендов-лидеров по итогам августа находятся «в плюсе», причем у 6 из них рыночный рост превышает 10%.

Бестселлером среди моделей на российском вторичном рынке в августе 2020 года стал Ford Focus. Объем его перепродаж составил 13,5 тыс. экземпляров (+8,9%). Следом идут два «корейца» - KIA Rio с результатом 12,6 тыс. единиц и максимальным ростом (+28,6%) и Hyundai Solaris (12,4 тыс. шт., +19,9%). Замыкают первую пятерку LADA 2114 (12 тыс. шт.; -4,9%) и Toyota Corolla (10,8 тыс. шт.; +12%).

Восемь моделей из первой десятки по итогам августа показывают рост и только у двух отмечен спад перепродаж – LADA 2114 (-4,9%) и LADA 2107 (-7,3%).

Отметим также, что по итогам восьми месяцев 2020 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 3 млн 296,7 тыс. единиц. Это на 5,8% меньше, чем в январе – августе 2019 года.

ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В АВГУСТЕ 2020 ГОДА (шт.)