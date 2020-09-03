ТОП-30 регионов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом за 7 месяцев 2020 года

3 сентября 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом по итогам 7 месяцев 2020 года превысил 2,7 млн единиц, что на 8,5% меньше показателя за аналогичный период 2019 года.

Лидерами среди субъектов РФ традиционно являются Москва и Подмосковье, которым суммарно принадлежит 10% от всех перепроданных автомобилей в стране. По итогам января – июля первое место в региональном рейтинге сохраняет Московская область, объем вторичного рынка которой составил 139,9 тыс. экземпляров. При этом подмосковный авторынок снизился на 13,1%. Столица занимает вторую строчку с результатом 135,7 тыс. перепроданных машин и также демонстрирует рыночное падение (-11,8%).

Краснодарский край с долей рынка менее 5% находится на третьем месте рейтинга. За указанный период здесь было перепродано 119,8 тыс. автомобилей (-15%). Четвертый по объему в стране – вторичный рынок Свердловской области – снизился на 2,5% до 86 тыс. штук, что эквивалентно доле в 3,1%. Пятерку лидеров замыкает Санкт-Петербург, жители которого с января по июль купили 80,4 тыс. подержанных машин (-3,5%).

В ТОП-10 субъектов РФ по объему рынка легковых автомобилей с пробегом за 7 месяцев 2020 года также вошли: Ростовская область (79,1 тыс. шт.; -9,8%), Башкортостан (78,5 тыс. шт.; -8,3%), Татарстан (73,6 тыс. шт.; -3,7%), Челябинская область (73,5 тыс. шт.; -3,7%) и Красноярский край (64,5 тыс. шт.; -8,3%). На перечисленные регионы приходится 34% от всего объема российского вторичного рынка.

Отметим, что падение данного рынка зафиксировано во всех 30 представленных субъектах РФ. При этом в 11 регионах он ниже общероссийского показателя. Самое глубокое падение (в ТОП-30) отмечено в Ханты-Мансийском автономной округе (-21,6%). Лучше других ситуация сложилась в Оренбургской области, где рынок сократился всего на 1,2%.

ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ

В ЯНВАРЕ – ИЮЛЕ 2020 ГОДА