Итоги конференции «Автосервис – 2020. Сервис, запчасти, оборудование»: эксперты – о главном.

26 августа 2020 года



25 августа 2020 года аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело онлайн-конференцию «Автосервис – 2020. Сервис, автозапчасти, оборудование». Мероприятие проводилось в рамках онлайн марафона международной выставки MIMS AUTOMECHANIKA (Московская международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля). Стратегическим партнером мероприятия выступила компания «Avito Авто».

Уже в первый час после начала конференции к ней присоединилось более 700 человек: дилеры, представители крупнейших холдингов по продаже и обслуживанию автомобилей, владельцы независимых СТО, учебных центров и IT-компаний – все, кому интересны текущие изменения и тренды развития в этой отрасли.

По традиции, в начале конференции выступил Сергей Удалов, «АВТОСТАТ», с аналитическим обзором, в котором привел основные цифры по рынку автосервиса в России. Так, согласно данным «АВТОСТАТ», в 2019 году в России на запчасти для легковых автомобилей было потрачено 1 трлн 390 млрд руб., для грузовиков – 431 млрд руб. Этот рынок очень важен для всех сервисменов и для страны в целом, отметил эксперт. В отличие от рынка новых или подержанных легковых автомобилей, которые в июле только-только начали выходить из «минуса», для сервисов объемы работ в июне и июле существенно превысили уровень прошлого года.

Что же касается российского парка легковых автомобилей, то его средний возраст сегодня приближается к 14 годам. При этом 35% парка составляют автомобили старше 15 лет. Этот сегмент больше интересен частным СТО, а не официальным сервисам, считает Сергей Удалов. Он также привел данные о количестве точек продаж и обслуживания автомобилей на территории РФ, которых насчитывается более 75 тысяч, включая 3,5 тысячи официальных дилеров. Суммарный объем рынка по ТО и ремонту в России превышает 310 млрд руб., из которых 51 млрд руб. приходится на официальные сервисы, 97 млрд руб. – на независимые СТО, а оставшиеся 163 млрд руб. – это потенциал рынка. Ёмкость рынка запчастей в прошлом году также увеличилась и в Евро, и в рублях, при этом эксперты отмечают продолжающийся рост цен на запчасти.

Много внимания на конференции было уделено работе недавно созданного Союза автосервисов. Что это за организация и в чем заключаются ее задачи, рассказал председатель правления Союза автосервисов Александр Пахомов. Главным направлением деятельности Союза он назвал защиту интересов отрасли, а также установление в ней новых стандартов и организацию прямого диалога между сервисменами и производителями запчастей.

Тему продолжил Юрий Валько, генеральный директор «Гидравлика», который подчеркнул важность консолидации усилий всех участников рынка автосервиса для решения вопроса по изменениям в техрегламент. Как известно, сейчас этот документ рассматривается в Министерстве промышленности и торговли России, и регламентирует, в том числе, возможность использования при ремонте подержанных или восстановленных автозапчастей. По словам Юрия Валько, прежний техрегламент имел определенные недостатки, но его текущая редакция просто поражает количеством внесенных изменений. Если документ примут в таком виде, то под его действием целая отрасль нивелируется до уровня мелких мастерских. Основные проблемы, которые возникнут после внесения этих изменений в закон, таковы:

- регистрация всего дополнительного оборудования, устанавливаемого на автомобиль после покупки. Это, в том числе, проблема чип-тюнинга, который могут запретить полностью, внесение изменений в магнитолы и бортовые компьютеры, установка охранной сигнализации, добавление подкрылок или фаркопа, спойлеров и воздухозаборников, багажников и антенн на крышу – все эти мелочи нужно будет сертифицировать в специальных лабораториях, расстояние до которых часто измеряется сотнями километров. Например, ближайшая к Якутску лаборатория находится в Челябинске, а машину до нее должен везти эвакуатор. Это может окончательно «добить» нашу промышленность по производству «допов», считают в Союзе.

- использование восстановленных б/у агрегатов, в частности рулевых реек, глушителей, компонентов тормозной системы, подушек и ремней безопасности в сборе, иммобилайзеров, каталитических нейтрализаторов и сажевых фильтров. Все это хотят запретить на основании европейской редакции техрегламента, где прописан запрет на установку б/у деталей на НОВЫЕ автомобили. У нас же такой запрет предлагается распространить и на автомобили с пробегом. Напомним, что сегодня основным источником восстановленных деталей являются разборы и предприятия-утилизаторы, чья деятельность также регламентируется законом. Оборот таких деталей довольно большой, а за Уралом они вообще являются основным источником запчастей для машин.

- отсутствие понятия «право на ремонт», то есть раскрытие информации об автомобиле для НСТО. Зачем оно нужно? НСТО занимается ремонтом наравне с дилерами, но чем старше автомобиль, тем сложнее его ремонтировать без данных, которые есть у производителей и которых нет у НСТО. Без этой информации ремонт будет неполным. В основном это касается программируемых блоков управления, которые дилерская станция может перепрограммировать, а НСТО - не имеет на это права. В США и Европе, а также Бразилии, ЮАР и Турции закон обязывает производителя раскрывать такого рода информацию еще до момента продажи автомобиля, таким образом, НСТО могут устранять дефекты автомобиля наравне с официальными ДЦ.

Союз автосервисов категорически возражает против внесения таких изменений в техрегламент и работает над тем, чтобы его эксперты получили возможность участвовать в обсуждении этой темы в Минпромторге, отметил Юрий Валько.

Об особенностях продажи новых или б/у запчастей через удобную онлайн-платформу рассказал Александр Куроптев, руководитель категории Запчасти, Авито. Он подчеркнул, что сейчас на Авито продается все больше новых товаров, в том числе и запчастей, а для бизнеса предлагается широка линейка инструментов, помогающих привлекать новых клиентов и получать максимальную выгоду.

Тему продажи «допов», а также изменения к ним отношения со стороны потребителей раскрыл в своем докладе Виталий Новиков, директор по продажам франчайзинговой сети ЕвроАвто и исполнительный директор Союза Автосервисов. По его мнению, для официальных дилеров продажа «допов» сегодня является основным источником дохода, поскольку на продаже самой машины заработать почти невозможно. При этом зачастую неоригинальный «доп» оказывается конкурентнее оригинала, а например, для автомобилей LADA стоимость «допов» может быть сопоставима со стоимостью самой машины. Что же касается «изменения в головах клиентов», то еще вчера, покупая дополнительное оборудование в машину, они хотели «сделать лучше себЕ», а сегодня они стремятся «сделать лучше себЯ». И этот тренд – повод для мозгового штурма изготовителей дополнительного оборудования. Именно с такой точки зрения нужно предлагать этот товар сегодня, расширяя горизонты, рассказывая и показывая клиенту возможности автомобиля.

Возвращаясь к теме законодательного регулирования рынка автосервиса, Юлия Фахрудинова, менеджер группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности, Deloitte, рассказала об изменениях в налогообложении, которые коснутся большинства участников этого рынка. С 1 января 2021 года нас ожидает отмена Единого налога на вмененный доход (ЕНВД), который сегодня дает возможность автосервисам не только вести упрощенный бухгалтерский учет, но и экономить на уплате налогов в бюджет государства. Однако, по мнению государства, ЕНВД изжила себя как система, и взамен нее предлагается выбрать один из трех возможных режимов, которые также позволят платить налоги в упрощенной форме: упрощенная система налогообложения (для ИП или юрлиц, численность персонала которых не превышает 100 человек), патентная система налогообложения (только для ИП с количеством работников менее 15 человек), применение налога на ИП (для тех, у кого нет наемных работников).

Кроме того, Юлия Фахрудинова перечислила возможные варианты легального снижения налоговой нагрузки: аренда оборудования у работников, заключение договоров подряда, создание резерва для ремонта оборудования – все это поможет средним и малым предприятиям по ремонту и обслуживанию автомобилей не превратиться в убыточные.

О том, как чувствуют себя независимые сервисы (НСТО) после пандемии, какое влияние они оказывают на рынок автосервиса и на каналы продаж запчастей, рассказали участники пятой сессии - Александр Гараньков, FIT SERVICE; Илья Николин, REAKTOR; Барно Турсунова, Вилгуд; Александр Кучеров, Eurorepar Car Service; Виталий Новиков, ЕвроАвто.

Большинство крупных «сетевиков» не ставят целью на этот год продолжить рост «вширь», скорее они предпочитают заниматься улучшением и «шлифовкой» внутренних процессов. Автосервисы быстрее других отраслей экономики восстановились после корона-кризиса, а некоторые уже превысили прошлогодние показатели по выручке в июне-июле и даже установили новые рекорды (Александр Гараньков, FIT SERVICE). При этом сервисмены отмечают, что за время пандемии научились работать по новым стандартам - принимать и ремонтировать автомобили в бесконтактном режиме, соблюдать дистанцию и т.д. Все эти нововведения остались внутри бизнес-процессов, но никак не сказались на лояльности клиентов, которые тоже стали более терпимыми и понимающими.

Что касается прогнозов на будущее, то и здесь участники конференции были единодушны: канал продаж запчастей через автосервисы станет основным уже через 2 – 3 года, благодаря, в том числе, росту сетевых сервисов. Так, Виталий Новиков уверен, что сети продолжат расти, потому что людям нужны простые рецепты и технологии, которых нет у частных сервисов. Его поддержал Александр Кучеров, который добавил, что очень скоро соотношение сетевых и несетевых СТО изменится в пользу «сетевиков», а в дальнейшем, по примеру Европы, в сервисах начнут выкупать автомобили с пробегом. Сегодня гарантийный парк становится все меньше, а парк постгарантийных машин, напротив, растет, поэтому официальным дилерам нужно учиться работать с сетевыми СТО, отметил Александр Кучеров. Эту идею разделяет и Барно Турсунова, которая прогнозирует более медленный, но при этом более качественный рост сетевых СТО. Она также считает, что покупка и продажа автомобилей в сервисах возможна, особенно при наличии некой платформы с данными и сервисами для работы в этом направлении.

Чем грозит такой «передел рынка» для официальных дилерских сервисов? Как они будут бороться за клиента? Какие программы лояльности внедрять? Своим видением ситуации поделились победители премии «Автодилер года - 2020» Владимир Мирошников, Директор по развитию, ГК «Рольф», Вячеслав Садонов, Директор по послепродажному обслуживанию Порше Центр Таганка, ГК «АвтоСпецЦентр» и Елена Шихова, менеджер по развитию бизнеса, руководитель группы проектов по привлечению и удержанию клиентов, БМВ Россия.

Вячеслав Садонов уверен, что конкурировать с «сетевиками» невозможно и бессмысленно. «Мы инвестируем в обучение персонала и оборудования, - сказал он, - а появление в ближайшее время электромобилей, таких как Porsche Taycan, приведет к тому, что ремонт можно будет делать только в ДЦ. Мы предоставляем клиентам качество и надежность, а также гарантию на сами запчасти и на работы по их установке». Что же касается цены такого сервиса, то, как отметил Владимир Мирошников, при сравнении ценовых предложений НСТО и официального ДЦ для автомобилей в среднем ценовом сегменте стоимость некоторых работ и узлов вполне сопоставима, а иногда НСТО даже дают цену выше, чем в ДЦ. «Именно поэтому для владельцев автомобилей старше 5 лет важна прозрачность ценообразования и позиционирование на рынке, - сказал Мирошников, - а что касается крупноагрегатного ремонта, то владельцы автомобилей возраста 7-8 лет все равно предпочитают обращаться к дилеру».

Кроме того, уже сегодня IT-решения помогают сократить время коммуникации между клиентом и дилером: клиенту удобно выбрать мастера, время и дату проведения ТО без лишних разговоров, только с помощью мессенджеров. А в дальнейшем создание искусственного интеллекта поможет персонализировать предложение для клиентов и подобрать для него продавца или технического специалиста по психотипу.