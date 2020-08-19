Рынок новых легковых автомобилей в январе-июле 2020 года. ТОП-30 регионов РФ | АВТОСТАТ

Рынок новых легковых автомобилей в январе-июле 2020 года. ТОП-30 регионов РФ

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Рынок новых легковых автомобилей в январе-июле 2020 года.

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
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19 августа 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в России за январь – июль 2020 года составил 754,8 тыс. единиц. Это на 12,8% меньше результата за аналогичный период прошлого года (866,1 тыс. шт.).

Самым крупным региональным рынком в стране по-прежнему остается Москва. Жители российской столицы за отчетный период купили 102,3 тыс. новых машин – на 22,2% меньше, чем за 7 месяцев 2019 года. Вторым стал авторынок Подмосковья, который за этот период тоже сократился на 18% до 56,3 тыс. экземпляров. В тройку регионов-лидеров вошел и Санкт-Петербург с результатом 44,6 тыс. автомобилей (-14,2%). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю этих регионов приходится более четверти всего российского рынка новых легковых машин (26,9%).

Среди нестоличных субъектов РФ лидерство удерживает Татарстан (33 тыс. шт.; -9,8%), который занимает четвертое место в рейтинге. Далее следуют Краснодарский край (27,7 тыс. шт.; -12,9%) и Башкортостан (26,7 тыс. шт.; -11%). Кроме них, в ТОП-10 также попадают Самарская (25,5 тыс. шт.; -9,2%), Свердловская (25,4 тыс. шт.; -5,1%), Челябинская (21,1 тыс. шт.; -5,5%) и Ростовская (19,2 тыс. шт.; -9,4%) области.

Отметим также, что буквально все регионы, входящие в ТОП-30, по итогам января-июля 2020 года демонстрируют падение рынка. Причем у 14 из них этот показатель выражается двузначными числами, а у 9 - падение ниже среднерыночного значения (-12,8%). Самое глубокое падение рынка в представленном рейтинге зафиксировано в Москве (-22,2%).

ТОП-30 РЕГИОНОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
В ЯНВАРЕ – ИЮЛЕ 2020 ГОДА

 

Рынок новых легковых автомобилей в январе-июле 2020 года. ТОП-30 регионов РФ

, источник: АВТОСТАТ

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