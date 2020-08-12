Российский рынок новых грузовых автомобилей в июле 2020 года

12 августа 2020 года
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России вернулся к докризисному уровню, сократившись лишь на 1,1% по сравнению с июлем 2019 года. Его объем составил 6,5 тыс. единиц.
Первенство среди марок на рынке грузовиков по-прежнему удерживает российский KAMAZ. На долю этого бренда в июле пришлось почти 39% от общего объема, что в количественном выражении соответствует 2,5 тыс. экземпляров – на 14,5% больше, чем в июле 2019 года.
Второе место в марочной структуре рынка, с большим отставанием, занимает GAZ. Его результат – 680 автомобилей (-11,3%). Далее следуют шведские Scania (392 шт.; -3,7%) и Volvo (338 шт.; -29%). Кроме них, в ТОП-5 грузового сегмента вошел еще и белорусский МАЗ (335 шт.; +0,6%).
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что 4 бренда из первой десятки по итогам июля показали положительную динамику. При этом максимальный рост зафиксирован у российского Ural – плюс 29,6%. Остальные шесть марок оказались «в минусе», и среди них сильнее всего рыночные объемы упали у MAN (-32%).
ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В ИЮЛЕ 2020 г. (шт.)
Среди моделей самой востребованной в июле оказалась GAZ Gazon Next, показатель которой составил 526 экземпляров (+0,8%). Остальные места в пятерке лидеров июля заняли модели Камского автозавода – КАМАZ 5490 (500 шт.; +22,5%), КАМАZ 43118 (490 шт., -8,9%), КАМАZ 65115 (490 шт., +18,6%) и КАМАZ 6520 (322 шт.; +60,2%).
Отмечается, что в июле у половины моделей из ТОП-10 зафиксирован рост рынка, а максимальный он у NEFAZ 4514 – примерно вдвое (+91,1%). Самое сильное падение в десятке лидеров произошло у Volvo FH (-30,2%).
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что по итогам семи месяцев 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в нашей стране составил 38,1 тыс. единиц, что на 9,8% меньше, чем в январе – июле прошлого года.
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В РОССИИ В ИЮЛЕ 2020 г. (шт.)
* Транспортное средство полной массой более 3,5 тонны, предназначенное для перевозки грузов, за исключением ряда моделей, относящихся к LCV.