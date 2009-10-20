Проект ОЭЗ в Тольятти стал доступен для широкой публики

На днях в сети Интернет появился официальный сайт ОАО "Тольяттинский промышленно-технологический парк", которое под эгидой правительства Самарской области работает над проектом особой экономической зоны (ОЭЗ) в городе Тольятти, в непосредственной близости от АВТОВАЗа. Предполагается, что работа по созданию ОЭЗ займет несколько лет. Там должны разместить свои мощности производители как автомобильных компонентов, так и прочих товаров, возможно даже детских игрушек.

Напомним, что заместитель министра промышленности и торговли РФ Андрей Дементьев в своем докладе, посвященном ситуации на ОАО «АВТОВАЗ» в разрезе диверсификации экономики региона сказал, что схема по реализации проекта ОЭЗ должна заработать в 2010 году, а уже в 2011 можно рассчитывать на реализацию первых проектов. В этом случае, по оценкам Минпромторга РФ, к 2015 году все вложенные в тольяттинскую особую экономическую зону инвестиции будут возвращены.