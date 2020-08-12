Российский рынок новых LCV в июле 2020 года

12 августа 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2020 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 9,9 тыс. единиц, что на 0,4% меньше, чем год назад.

Традиционно первенство здесь удерживает отечественный бренд GAZ, показатель которого за июль составил 4,3 тыс. новых автомобилей сегмента LCV. Таким образом, на его долю пришлось более 43% от общего объема.

Вторым в общем рейтинге и первым среди иномарок стал американский бренд Ford с результатом 1,4 тыс. экземпляров (+19,4%). На третьем месте – LADA, продукция которой в прошлом месяце разошлась тиражом в 1,3 тыс. легких коммерческих автомобилей. Отметим, что у отечественного бренда тоже зафиксирована положительная динамика (+17,1%).

В пятерку лидеров вошли еще российский УАЗ (1,2 тыс. шт.) и французский Peugeot (353 шт.). При этом первый продемонстрировал отрицательную динамику (-15,6%), а второй, напротив, показал рост (+19,3%). В ТОП-10 здесь также попали: Volkswagen, Citroen, Mercedes-Benz, Hyundai и Fiat.

Эксперты отмечают, что более половины брендов (6 из 10) сумели показать в июле рыночный рост, в диапазоне от +15,1% (Citroen) до +35,3% (Fiat). У четырех марок – падение, причем самое большое – у Volkswagen (-42,7%).

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В ИЮЛЕ 2020 ГОДА (шт.)