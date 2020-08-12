Российский рынок новых LCV в июле 2020 года

12 августа 2020 года
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2020 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 9,9 тыс. единиц, что на 0,4% меньше, чем год назад.
Традиционно первенство здесь удерживает отечественный бренд GAZ, показатель которого за июль составил 4,3 тыс. новых автомобилей сегмента LCV. Таким образом, на его долю пришлось более 43% от общего объема.
Вторым в общем рейтинге и первым среди иномарок стал американский бренд Ford с результатом 1,4 тыс. экземпляров (+19,4%). На третьем месте – LADA, продукция которой в прошлом месяце разошлась тиражом в 1,3 тыс. легких коммерческих автомобилей. Отметим, что у отечественного бренда тоже зафиксирована положительная динамика (+17,1%).
В пятерку лидеров вошли еще российский УАЗ (1,2 тыс. шт.) и французский Peugeot (353 шт.). При этом первый продемонстрировал отрицательную динамику (-15,6%), а второй, напротив, показал рост (+19,3%). В ТОП-10 здесь также попали: Volkswagen, Citroen, Mercedes-Benz, Hyundai и Fiat.
Эксперты отмечают, что более половины брендов (6 из 10) сумели показать в июле рыночный рост, в диапазоне от +15,1% (Citroen) до +35,3% (Fiat). У четырех марок – падение, причем самое большое – у Volkswagen (-42,7%).
ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В ИЮЛЕ 2020 ГОДА (шт.)
Среди моделей с большим отрывом лидирует GAZ Gazelle Next, на долю которой пришлось более четверти (26%) всего рынка новых LCV. В количественном выражении это составляет
2,6 тыс. единиц, что на 4,3% больше, чем в июле 2019 года. Вторым стал Ford Transit (1,4 тыс. шт.; +21,9%), а замыкает тройку лидеров фургон LADA Largus (1,2 тыс. шт.; +26%).
Из десяти моделей-лидеров еще у двух (Peugeot Traveller и GAZ 2752) отмечается положительная динамика по итогам июля (+72,9% и +49,8% соответственно), в то время как остальные ушли «в минус». Самое сильное падение – у УАЗ 2206 (-30,8%).
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА LCV* В РОССИИ В ИЮЛЕ 2020 ГОДА (шт.)
Что касается статистики за семь месяцев, то здесь, как отмечают эксперты, падение более ощутимое, чем по итогам июля. Так, за январь – июль объем рынка новых LCV составил 52,5 тыс. единиц, что на 11,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
* В данном случае LCV – это транспортные средства полной массой до 3,5 т для коммерческой перевозки небольших грузов и пассажиров. Также к категории LCV мы причисляем коммерческие грузовики и микроавтобусы полной массой до 6 т и вместимостью до 19 пассажиров (если транспортное средство изготовлено на базе модели, входящей в сегмент LCV). Из числа пикапов к категории LCV нами относятся только пикапы производства ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС), как используемые преимущественно в коммерческих целях (учитываются в статистике по марке LADA).
Все сферы просели, а коммерсы вообще сейчас в глубоком минусе им не до обновления автопарка.
Петр