Российский рынок новых легковых автомобилей в июле 2020 года

11 августа 2020 года
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам июля 2020 года жители нашей страны стали обладателями 154,8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 8,5% больше результата годичной давности (142,7 тыс. шт.).
Наибольшее предпочтение россияне по-прежнему отдают отечественной марке LADA, которой в июле принадлежит пятая часть (20,9%) рынка новых легковых автомобилей. Так, за прошедший месяц было куплено 32,4 тыс. автомобилей этого бренда, что на 3,9% больше, чем в июле 2019 года.
Самой востребованной иностранной маркой на рынке остается KIA, занимающая второе место в общем зачете. В прошлом месяце жители РФ приобрели 22,1 тыс. новых машин корейского бренда. Это на 6,2% больше, чем год назад. Замыкает тройку лидеров еще один представитель Южной Кореи – Hyundai, с результатом 17,4 тыс. единиц и положительной динамикой 10,8%. Далее в марочном рейтинге российского авторынка по итогам июля 2020 года следуют Renault (12,9 тыс. шт.; -2%) и Skoda (11,9 тыс. шт.; +72%).
Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», из 10 марок-лидеров 8 в июле показывают рыночный рост, при этом максимальный он у чешской Skoda (+72%). Два бренда по-прежнему находятся «в минусе» – французский Renault (-2%) и японская Toyota (-10,9%).
ТОП-10 марок по объему рынка новых легковых автомобилей в июле (шт.)
Лидерами модельного рейтинга в июле также являются представители LADA. На первом месте находится «Гранта» – автомобили этого семейства разошлись тиражом в 12,9 тыс. новых экземпляров, показав рост на 8,7%. Вторую позицию занимает «Веста» с результатом 10,6 тыс. купленных машин (+11%).
Звание самой популярной иностранной модели в стране по-прежнему принадлежит KIA Rio. Так, в прошлом месяце россияне стали обладателями 9,8 тыс. таких автомобилей (седанов Rio и кросс-хэтчбеков Rio X-Line). Это на 22,3% больше, чем в июле 2019-го. В ТОП-5 также вошли Hyundai Creta (8,2 тыс. шт.; +33,5%) и Volkswagen Polo (7,4 тыс. шт.; +52,1%).
ТОП-10 моделей по объему рынка новых легковых автомобилей в июле (шт.)
Эксперты отмечают, что в июле у большинства моделей наблюдается положительная динамика – 7 из 10 вышли «в плюс». Лидером здесь стал обновленный Skoda Rapid, объем покупок которого вырос на 75,4%. А вот у трех моделей зафиксирован спад рынка: LADA Largus (-2,1%), Hyundai Solaris (-8,1%) и KIA Sportage (-9,3%).
По итогам же 7 месяцев нынешнего года российский рынок новых легковых машин все еще находится «в минусе». Так, за этот период его объем составил 754,9 тыс. единиц, что на 12,8% меньше, чем в январе – июле 2019 года.
Примечание: данные по рынку подготовлены на основе регистраций в ГИБДД; сюда не входят автомобили силовых ведомств и дипломатических служб, а также регистрации машин на территории Крыма.