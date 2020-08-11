Российский рынок новых легковых автомобилей в июле 2020 года

11 августа 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам июля 2020 года жители нашей страны стали обладателями 154,8 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 8,5% больше результата годичной давности (142,7 тыс. шт.).

Наибольшее предпочтение россияне по-прежнему отдают отечественной марке LADA, которой в июле принадлежит пятая часть (20,9%) рынка новых легковых автомобилей. Так, за прошедший месяц было куплено 32,4 тыс. автомобилей этого бренда, что на 3,9% больше, чем в июле 2019 года.

Самой востребованной иностранной маркой на рынке остается KIA, занимающая второе место в общем зачете. В прошлом месяце жители РФ приобрели 22,1 тыс. новых машин корейского бренда. Это на 6,2% больше, чем год назад. Замыкает тройку лидеров еще один представитель Южной Кореи – Hyundai, с результатом 17,4 тыс. единиц и положительной динамикой 10,8%. Далее в марочном рейтинге российского авторынка по итогам июля 2020 года следуют Renault (12,9 тыс. шт.; -2%) и Skoda (11,9 тыс. шт.; +72%).

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», из 10 марок-лидеров 8 в июле показывают рыночный рост, при этом максимальный он у чешской Skoda (+72%). Два бренда по-прежнему находятся «в минусе» – французский Renault (-2%) и японская Toyota (-10,9%).

ТОП-10 марок по объему рынка новых легковых автомобилей в июле (шт.)