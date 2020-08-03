Рынок легковых автомобилей с пробегом в РФ в 1 полугодии и июне

3 августа 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – июне 2020 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2 млн 181,5 тыс. единиц. Это на 12,9% меньше, чем в прошлом году.

Первенство на вторичном рынке страны по-прежнему принадлежит отечественной марке LADA, на долю которой пришлось около четверти от общего объема (24%). В количественном выражении это составило 522,5 тыс. штук, что на 16,7% ниже результата годичной давности.

На втором месте в данном рейтинге (и на первом среди иномарок) остается японская Toyota, объем перепродаж которой в первой половине 2020 года составил 251,1 тыс. экземпляров (-9,8%). Третьим стал еще один бренд из Японии – Nissan, который продемонстрировал падение на 11,2% до 126,4 тыс. единиц. В ТОП-5 также вошли корейские марки Hyundai (116,6 тыс. шт.; -9,6%) и KIA (112,5 тыс. шт.), показавшая наименьшее в десятке лидеров падение (-5,5%).

Эксперты отмечают, что буквально все бренды, вошедшие в первую десятку, по итогам полугодия демонстрируют отрицательную динамику вторичного рынка, а больше всех падение коснулось марки Ford (-17,6%).

Самой популярной моделью российского вторичного рынка в январе – июне 2020 года снова стал хэтчбек LADA 2114 «Самара». Объем его перепродаж составил 52,7 тыс. экземпляров, несмотря на падение на 18,6%. Немного отстал от него Ford Focus с результатом 50,9 тыс. единиц (-17,7%). Третью строчку занял Hyundai Solaris, объем вторичного рынка которого снизился на 6,4% до 45 тыс. машин. Замыкают первую пятерку KIA Rio (44 тыс. шт.; -1,8%) и LADA 2107 (43 тыс. шт.; -23,1%).

Все модели, вошедшие в ТОП-10 по итогам полугодия, находятся «в минусе». Самое сильное падение рынка здесь демонстрирует LADA 2110 (-23,8%), а минимальное – KIA Rio (-1,8%).

Отметим также, что по итогам июня 2020 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 419,4 тыс. единиц. Это на 8,3% меньше, чем в июне 2019 года.

ТОП-10 МАРОК АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В 1 ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА (шт.)