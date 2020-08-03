Российский рынок новых грузовых автомобилей в 1 полугодии и июне

3 августа 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – июне 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 31,6 тыс. единиц, что на 11,4% меньше, чем за 6 месяцев 2019 года.

Первую строчку в марочном рейтинге по-прежнему занимает отечественный KAMAZ. На долю этого бренда в первом полугодии пришлось более трети (37%) от общего объема купленных новых грузовиков. В количественном выражении это составляет 11 738 экземпляров (-8,2%).

Следом, с большим отставанием, идет другой отечественный бренд – GAZ. Его рыночный объем упал сильнее – на 14,9% до 3 209 автомобилей. Лучшей среди иностранных марок стала Volvo (2 284 шт.; -16,9%), которая замкнула тройку лидеров. Кроме них, в ТОП-5 грузового сегмента вошли российский Ural (1 765 шт., +22%) и шведская Scania (1 657 шт.; -29,7%).

Как отмечают эксперты, подавляющее большинство марок-лидеров (8 из 10) по итогам 6 месяцев 2020 года демонстрируют рыночное падение. При этом наибольший спад зафиксирован у Scania (-29,7%). Брендами с положительной рыночной динамикой оказались российский Ural (+22%) и японский Isuzu (+8%).

ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В 1 ПОЛУГОДИИ И ИЮНЕ (шт.)