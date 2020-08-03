Российский рынок новых грузовых автомобилей в 1 полугодии и июне

3 августа 2020 года
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – июне 2020 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 31,6 тыс. единиц, что на 11,4% меньше, чем за 6 месяцев 2019 года.
Первую строчку в марочном рейтинге по-прежнему занимает отечественный KAMAZ. На долю этого бренда в первом полугодии пришлось более трети (37%) от общего объема купленных новых грузовиков. В количественном выражении это составляет 11 738 экземпляров (-8,2%).
Следом, с большим отставанием, идет другой отечественный бренд – GAZ. Его рыночный объем упал сильнее – на 14,9% до 3 209 автомобилей. Лучшей среди иностранных марок стала Volvo (2 284 шт.; -16,9%), которая замкнула тройку лидеров. Кроме них, в ТОП-5 грузового сегмента вошли российский Ural (1 765 шт., +22%) и шведская Scania (1 657 шт.; -29,7%).
Как отмечают эксперты, подавляющее большинство марок-лидеров (8 из 10) по итогам 6 месяцев 2020 года демонстрируют рыночное падение. При этом наибольший спад зафиксирован у Scania (-29,7%). Брендами с положительной рыночной динамикой оказались российский Ural (+22%) и японский Isuzu (+8%).
ТОП-10 МАРОК РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В 1 ПОЛУГОДИИ И ИЮНЕ (шт.)
Среди моделей лидерство принадлежит KAMAZ 43118. Его результат составил 3 182 экземпляра (+6,2%). Второе место вновь занял GAZ Gazon Next (2 204 шт.; -16,6%), а третьим стал KAMAZ 65115 (2 030 шт.; -19%). Также в первую пятерку по итогам января – июня 2020 года попали КАМАZ 5490 (1 772 шт.; -31,8%) и Volvo FH (1 465 шт.; -20,2%).
Так же, как и в десятке марок-лидеров, среди моделей большинство находится «в минусе», и только у трех наблюдается рыночный рост. Помимо уже упомянутого KAMAZ 43118, чей прирост является максимальным в ТОП-10, положительная динамика отмечается еще у KAMAZ 6520 (+5,8%) и GAZ 3308 (+3,1%). А наибольший спад произошел у Mercedes-Benz Actros (-35,6%).
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ* В 1 ПОЛУГОДИИ И ИЮНЕ (шт.)
Что же касается результатов июня, то эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что объем рынка новых грузовых автомобилей в нашей стране за этот месяц составил 5,2 тыс. единиц. Это на 16% меньше, чем в июне прошлого года.
* Транспортное средство полной массой более 3,5 тонны, предназначенное для перевозки грузов, за исключением ряда моделей, относящихся к LCV.