Российский рынок новых LCV в 1 полугодии и июне

3 августа 2020 года
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2020 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 42,6 тыс. единиц, что на 13,7% меньше, чем год назад.
Традиционно первенство здесь удерживает отечественный бренд GAZ, показатель которого за январь – июнь составил 19,2 тыс. новых автомобилей сегмента LCV. Таким образом, на его долю пришлось более 45% от общего объема.
Второе место, с большим отставанием от лидера, занял другой отечественный бренд – УАЗ, с результатом 6,3 тыс. экземпляров (-22,3%). Третьим в общем рейтинге и первым среди иномарок стал американский Ford, продукция которого в 1 полугодии разошлась тиражом в 5,2 тыс. легких коммерческих автомобилей. Отметим, что по итогам 6 месяцев у бренда зафиксирована положительная динамика (+2%).
В пятерку лидеров вошли еще отечественная LADA (4,3 тыс. шт.) и немецкий Volkswagen (1,9 тыс. шт.). Оба марки продемонстрировали отрицательную динамику (-13,8% и -22,6% соответственно). В ТОП-10 здесь также попали: Mercedes-Benz, Peugeot, Hyundai, Citroen и Fiat. При этом последние два бренда не перешагнули планку в 1000 экземпляров.
Эксперты отмечают, что помимо Ford, положительную динамику по итогам полугодия сумели продемонстрировать еще Hyundai (+9%) и Fiat (+5,2%). Остальные 7 марок показывают падение, причем самое большое – у Mercedes-Benz (-26,1%).
ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В 1 ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА (шт.)
Среди моделей с большим отрывом лидирует GAZ Gazelle Next, на долю которой пришлось около четверти (24,4%) всего рынка новых LCV. В количественном выражении это составляет 10,4 тыс. единиц, что на 16,7% меньше, чем в 1 полугодии 2019 года. Вторым стал Ford Transit (5,2 тыс. шт.; +3,2%), а замыкает тройку лидеров GAZ 3302 (4,4 тыс. шт.; -11,3%).
Из десяти моделей-лидеров лишь у двух (Ford Transit и GAZ 2705) отмечается положительная динамика по итогам 6 месяцев, в то время как остальные ушли «в минус». Самое сильное падение – у модели УАЗ «Профи» (-39,4%).
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ РЫНКА LCV* В РОССИИ В 1 ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА (шт.)
Что касается статистики июня, то здесь, как отмечают эксперты, падение меньше, чем по итогам полугодия. Так, в первый месяц лета объем рынка новых LCV составил 7,8 тыс. единиц, что на 4,7% меньше, чем в июне 2019 года.
* В данном случае LCV – это транспортные средства полной массой до 3,5 т для коммерческой перевозки небольших грузов и пассажиров. Также к категории LCV мы причисляем коммерческие грузовики и микроавтобусы полной массой до 6 т и вместимостью до 19 пассажиров (если транспортное средство изготовлено на базе модели, входящей в сегмент LCV). Из числа пикапов к категории LCV нами относятся только пикапы производства ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС), как используемые преимущественно в коммерческих целях (учитываются в статистике по марке LADA).