Российский рынок новых LCV в 1 полугодии и июне

3 августа 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2020 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 42,6 тыс. единиц, что на 13,7% меньше, чем год назад.

Традиционно первенство здесь удерживает отечественный бренд GAZ, показатель которого за январь – июнь составил 19,2 тыс. новых автомобилей сегмента LCV. Таким образом, на его долю пришлось более 45% от общего объема.

Второе место, с большим отставанием от лидера, занял другой отечественный бренд – УАЗ, с результатом 6,3 тыс. экземпляров (-22,3%). Третьим в общем рейтинге и первым среди иномарок стал американский Ford, продукция которого в 1 полугодии разошлась тиражом в 5,2 тыс. легких коммерческих автомобилей. Отметим, что по итогам 6 месяцев у бренда зафиксирована положительная динамика (+2%).

В пятерку лидеров вошли еще отечественная LADA (4,3 тыс. шт.) и немецкий Volkswagen (1,9 тыс. шт.). Оба марки продемонстрировали отрицательную динамику (-13,8% и -22,6% соответственно). В ТОП-10 здесь также попали: Mercedes-Benz, Peugeot, Hyundai, Citroen и Fiat. При этом последние два бренда не перешагнули планку в 1000 экземпляров.

Эксперты отмечают, что помимо Ford, положительную динамику по итогам полугодия сумели продемонстрировать еще Hyundai (+9%) и Fiat (+5,2%). Остальные 7 марок показывают падение, причем самое большое – у Mercedes-Benz (-26,1%).

ТОП-10 МАРОК РЫНКА LCV* В РОССИИ В 1 ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА (шт.)