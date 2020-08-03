Рынок новых легковых автомобилей в РФ в 1 полугодии и июне

3 августа 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – июне 2020 года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 600,1 тыс. единиц. Это на 17% ниже результата годичной давности (723,4 тыс. шт.).

Наибольшее предпочтение россияне по-прежнему отдают отечественной марке LADA, которая занимает более 21% рынка. Так, в первом полугодии 2020 года было куплено 126,6 тыс. новых легковых автомобилей этого бренда, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером среди иномарок остается KIA, занимающая второе место в рейтинге. В январе – июне жители РФ приобрели 82,9 тыс. новых машин этого корейского бренда – на 13% меньше, чем год назад. Замыкает тройку лидеров еще один представитель Южной Кореи – Hyundai (66,8 тыс. шт.; -14,4%). Далее в марочном рейтинге российского авторынка следуют Renault (51,7 тыс. шт.; -18,7%) и Toyota (40,2 тыс. шт.; -12,3%).

Эксперты отмечают, что на фоне пандемии COVID-19 все 10 марок-лидеров по итогам первой половины 2020 года показали отрицательную рыночную динамику. При этом самый сильный спад отмечен у лидера рейтинга – LADA (-22%), а наименьший зафиксирован у BMW (-4,9%).

ТОП-10 марок по объему рынка новых автомобилей в 1 полугодии и июне (шт.)