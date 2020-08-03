Рынок новых легковых автомобилей в РФ в 1 полугодии и июне

3 августа 2020 года
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – июне 2020 года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 600,1 тыс. единиц. Это на 17% ниже результата годичной давности (723,4 тыс. шт.).
Наибольшее предпочтение россияне по-прежнему отдают отечественной марке LADA, которая занимает более 21% рынка. Так, в первом полугодии 2020 года было куплено 126,6 тыс. новых легковых автомобилей этого бренда, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Лидером среди иномарок остается KIA, занимающая второе место в рейтинге. В январе – июне жители РФ приобрели 82,9 тыс. новых машин этого корейского бренда – на 13% меньше, чем год назад. Замыкает тройку лидеров еще один представитель Южной Кореи – Hyundai (66,8 тыс. шт.; -14,4%). Далее в марочном рейтинге российского авторынка следуют Renault (51,7 тыс. шт.; -18,7%) и Toyota (40,2 тыс. шт.; -12,3%).
Эксперты отмечают, что на фоне пандемии COVID-19 все 10 марок-лидеров по итогам первой половины 2020 года показали отрицательную рыночную динамику. При этом самый сильный спад отмечен у лидера рейтинга – LADA (-22%), а наименьший зафиксирован у BMW (-4,9%).
ТОП-10 марок по объему рынка новых автомобилей в 1 полугодии и июне (шт.)
Лидерами модельного рейтинга в январе – июне 2020 года также являются представители LADA. На первом месте находится «Гранта» – автомобили этого семейства разошлись тиражом в 48,7 тыс. новых экземпляров, показав падение на 18,7%. Вторую позицию занимает «Веста» с результатом 42 тыс. купленных машин (-22,2%).
Звание самой популярной иномарки в стране по-прежнему принадлежит KIA Rio. Так, за отчетный период россияне стали обладателями 36,9 тыс. таких автомобилей (седанов Rio и кросс-хэтчбеков X-Line). Это на 10,2% меньше, чем в первой половине 2019-го. В пятерку лидеров здесь также вошли кроссовер Hyundai Creta (30,9 тыс. шт.; -2,1%) и седан Volkswagen Polo (20,8 тыс. шт.; -18,2%).
Из моделей, вошедших в ТОП-10 российского рынка, только у одной наблюдается рост – у нового Toyota RAV4 (+18,3%). Все остальные модели находятся в «минусе», а максимальный спад отмечен у кроссовера Renault Duster (-33,6%).
ТОП-10 моделей по объему рынка новых автомобилей в 1 полугодии и июне (шт.)
Что касается итогов июня 2020 года, то эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что в этот период российский рынок новых легковых машин тоже сократился на 17%, а его объем составил 108,3 тыс. единиц.