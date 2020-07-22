Итоги профессиональной премии «USED CAR AWARDS 2020»

22 июля 2020 года

22 июля 2020 года прошел онлайн-форум автомобильного бизнеса «Used Cars Forum - 2020», в рамках которого состоялось награждение лауреатов ежегодной профессиональной премии «USED CAR AWARDS 2020», учрежденной аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

К участию в ней были приглашены все автомобильные бренды, работающие на территории России и развивающие направление продаж автомобилей с пробегом. Данные для анализа предоставили 17 марок.

Для составления рейтинга все дистрибьюторы (бренды) были сгруппированы по сегментам: массовый и премиальный. В каждом из этих сегментов был выбран лучший бренд в следующих номинациях:

1. «Объем продаж автомобилей с пробегом». Оценка здесь проводилась путем расчета отношения продаж автомобилей с пробегом профильной марки в дилерской сети бренда к регистрациям автомобилей с пробегом этой же марки возрастом до 10 лет.

2. «Организация продаж автомобилей с пробегом». В этой номинации речь шла о том, какую долю сертифицированные автомобили марки, реализованные через дилерскую сеть, занимают в общих регистрациях автомобилей с пробегом этого же бренда. При этом максимальный возраст автомобилей, по которым учитывались перерегистрации, соответствовал максимальному возрасту, заявленному требованиями соответствующей программы производителя. Цель этой номинации – отметить бренды, развивающие собственные программы продаж сертифицированных автомобилей, за качество работы по данному направлению.

3. «Соотношение продаж автомобилей с пробегом к новым». Здесь определялась доля продаж всех автомобилей с пробегом в дилерской сети бренда от общего количества регистраций новых автомобилей этого же бренда у физических лиц.

4. «Рост продаж сертифицированных автомобилей с пробегом профильной марки». Оценка была произведена путем сравнения объемов продаж таких автомобилей в 2019 и 2018 годах.

Поздравляя победителей, директор по новым проектам «АВТОСТАТ» Данил Пивоваров сказал следующее:

«Отмечу, что дистрибьюторы сегодня проделывают очень большую и очень важную работу по развитию программ для сертификации автомобилей с пробегом. Со своей стороны мы также очень рады участвовать в этом процессе. Это наш общий вклад в то, чтобы больше людей узнавало о таких программах, чтобы потребители больше внимания обращали на качественные автомобили, а между дистрибьюторами была хорошая «цеховая» конкуренция.»

Исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов поблагодарил участников:

«Хочу поблагодарить дистрибьюторов за то, что коммуницируют, за то, что предоставляют данные и дают возможность общаться, получать обратную связь и формировать общую картину рынка. Это очень важно для растущего сегмента.»

В итоге лучшим дистрибьютором по объему продаж автомобилей с пробегом собственной марки в массовом сегменте стал Renault (14,6%), а в премиальном – Jaguar Land Rover (28,4%). В тройку лидеров здесь также попали:

- массовый сегмент: 2 место – Mazda (13,9%), 3 место – Volkswagen (13,4%);

- премиальный сегмент: 2 место – MINI (27,5%), 3 место – BMW (23,5%).

Лучшим дистрибьютором по организации продаж автомобилей с пробегом в массовом сегменте стал KIA (13,1%), в премиальном – Jaguar Land Rover (37,0%). При этом доля сертифицированных автомобилей в перерегистрациях у Jaguar Land Rover превысила 35%. Таким образом, каждый третий автомобиль с пробегом этих британских марок возрастом до 5 лет реализуется в России по программе Jaguar Land Rover Approved. На втором месте в массовом сегменте – Mazda (12,9%), на третьем – Hyundai (10,5%). В премиум-сегменте второе и третье места распределились между Mercedes-Benz (19,04%) и BMW (18,92%) соответственно.

Наилучшее соотношение продаж автомобилей с пробегом к новым автомобилям среди массовых марок показала Toyota (67,8% или 1:1,6), в премиум-сегменте – Jaguar Land Rover (149% или 1,5:1). В массовом сегменте на втором и третьем месте оказались Volkswagen (67,2% или 1:1,6) и Mazda (65,7% или 1:1,6). При этом у всех трех лидеров этот показатель превысил 50%, то есть каждый второй проданный автомобиль этих марок – с пробегом. В премиальном сегменте в тройку лидеров также попали Mercedes-Benz (109,4% или 1,1:1) и BMW (108,5% или 1,1:1). Как видим, здесь соотношение продаж – в пользу автомобилей с пробегом.

Лучший показатель роста продаж сертифицированных автомобилей с пробегом продемонстрировал Renault: число машин, реализованных по программе Renault Selection выросло в 2019 году на 41%. В премиальном сегменте самый высокий рост показал Mercedes-Benz, которому удалось увеличить продажи автомобилей по программе Mercedes-Benz Certified на 49%. Достойную динамику продаж также показали: в массовом сегменте – Hyundai (+33%) и KIA (+27%), а в премиальном – Porsche (+24%) и BMW (+22%).