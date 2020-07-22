«FinAuto-2020»: что происходит на рынке F&I после кризиса?

22 июля 2020 года



21 июля 2020 года аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело онлайн-форум «FinAuto – 2020: финансовые инструменты авторынка. Кредитование. Страхование. Лизинг». Генеральным партнером мероприятия выступила компания «e-Credit». Для участия в форуме зарегистрировались представители банков, страховых и лизинговых компаний, дилеров, собственники бизнеса. Более 300 человек присоединились к мероприятию уже в первый час после начала трансляции.

Перед началом основной части Кирилл Ларин, e-Credit (генеральный спонсор форума), презентовал новую цифровую платформу, которая объединяет в себе решения для кредитования и страхования как новых автомобилей, так и автомобилей с пробегом. Уже сейчас сервисом пользуются 5 брендов и более 1000 дилерских центров. Продукт помогает легко и просто предоставлять финансовые услуги в электронном виде, исключая при этом необходимость бумажных документов. Это сокращает время на рассмотрение заявки, что в свою очередь напрямую влияет на продажи автомобилей. В этом уверены Дарья Тимченко, Fresh Auto, и Алексей Бородавин, РусФинансБанк. Однако для 100% электронного оформления сделки необходима законодательная и нормативная база, отметили эксперты.

Далее с аналитическим обзором рынка автокредитования выступил Сергей Удалов, «АВТОСТАТ». Он привел основные цифры по рынку, рассказал о его структуре и динамике, а также обозначил основные тенденции. Так, эксперт отметил, что начиная с 2014 года доля кредитных продаж в России постоянно росла и в 2019 достигла 60% от общего числа сделок. За 5 месяцев текущего года доля продаж новых автомобилей в кредит составила 41%, автомобилей с пробегом – 4,5%, что говорит о хорошем потенциале в этом секторе.

После апрельского «провала» рынок автокредитования довольно быстро восстановился, а в июне даже превысил прошлогодний уровень – на 14% для новых машин и на 13% для автомобилей с пробегом. По мнению Сергея Удалова, такой всплеск – результат отложенного спроса и стремления россиян купить автомобиль по старым ценам, а также действия госпрограмм. В целом же, автокредитование имеет большой потенциал для развития именно в этом году.

Прогноз на ближайшие 10 лет по автофинансовым сервисам дал следующий спикер - Юрий Грибанов, Frank RG. Он уверен, что сегодня этот рынок находится в фазе зрелости, но при этом остается высококонкурентным. В будущем же нас ждет гибридизация финансовых продуктов, развитие лизинга, снижение маржи из-за низких ставок и удорожание банковских лицензий. Кроме того, неизбежна консолидация маркетплейсов и классифайдов, развитие автокредитования р2р, становление шеринговой экономики и появление беспилотных автомобилей.

Об изменении потребительской модели поведения рассказал Владимир Шикин, НБКИ. По данным Национального Бюро Кредитных Историй, спад заявок на кредиты в апреле составил 79%, но уже в июне их выдача выросла на 5% по отношению к июню 2019. При этом суммы выданных кредитов снизились, и наибольшее их количество было выдано на сумму до 1 млн руб. Еще один тренд – рост популярности онлайн-заявок на автокредит: в июне 2020 их стало на 30% больше по сравнению мартом 2020 года. Эксперт считает, что этот тренд сохранится и в будущем, поскольку уровень одобрения заявок снижается. Кредиторы стали ориентироваться на качество выдаваемых кредитов, а клиенты, в свою очередь, стали умнее, лучше оценивают свои шансы на получение кредита, а кроме того, имеют больше возможностей для выбора банка.

Массовый переход в онлайн отметил и Михаил Порватов, Российский Союз Автостраховщиков. Он привел данные по рынку автострахования в России, отметив, что в целом этот сектор экономики стал более сбалансированным и конкурентным. В апреле-мае здесь также отмечался рост числа электронных договоров по ОСАГО, доля которых достигла 45%. Кроме того, уже сегодня существуют мобильные приложения «ДТП. Европротокол» и «Помощник ОСАГО», с помощью которых можно урегулировать ДТП онлайн. Также в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» почти год назад был запущен суперсервис «Оформление Европротокола онлайн».

В сессии «Финансовые программы производителей» обсуждались продукты, которые обеспечивают возможности увеличения продаж автомобилей. Так, Андрей Коченков, МС Банк Рус, отметил, что кредит с остаточной стоимостью помогает клиентам приобрести более дорогой автомобиль, а также более часто его менять. С ним согласен Алекс Гурин, Hyundai Capital, который уверен, что гарантированная остаточная стоимость автомобиля – важный фактор для развития кредитования. Не так давно около 50% клиентов по программам с остаточным платежом повторно покупали такую же машину, что была у них раньше. Сегодня они все чаще делают выбор в пользу более дорогой модели.

Еще один способ повысить продажи – лизинговые программы для физических лиц. О них рассказал Константин Чаладзе, LADA Finance. Этот способ подходит клиентам, которым не одобрили классический кредит. В 10 – 15% случаев банки-партнеры могут рассматривать такие заявки и одобрить их с последующей конверсией.

О том, что происходит на рынке автолизинга, подробно рассказал следующий участник форума - Вячеслав Михайлов, ВТБ Лизинг. В своем докладе он привел основные цифры по этому направлению, отметив, что положительная динамика на рынке лизинга сохраняется уже несколько лет. И это несмотря на то, что популяризацией лизинга никто не занимается, и количество компаний, которые обращаются за этим видом кредита, катастрофически мало. А ведь автолизинг является основным драйвером роста рынка. Второй драйвер – подписка на авто, но в России этот продукт пока до конца не сформирован и находится в стадии развития.

Артем Кохтачёв, Газпромбанк Автолизинг, тоже уверен в том, что популяризировать лизинг необходимо. Его доля проникновения пока еще мала, а преимущества - достаточно весомы. Такая форма владения автомобилем позволяет не привлекать операционные средства компании, получить ценовую поддержку от импортеров, сэкономить на налогах (НДС, налог на прибыль) и воспользоваться госсубсидиями.

В лизинг берут не только легковые автомобили, но и коммерческий транспорт. О преимуществах лизинга в этой сфере рассказал Сергей Дианин, Соллерс Транспортные Решения. Он отметил, что сегодня все меньше компаний хотят иметь на балансе автомобили (особенно грузовые) из-за сопутствующих расходов, низкого коэффициента использования парка, а также простоя ТС по техническим причинам. В этом случае хорошим решением становится операционный лизинг (от 24 месяцев до 5-6 лет) или подписка (от 1 до 24 месяцев). Сергей Дианин уверен, что через 10 лет общее количество транспорта в парках сократится, а эффективность его использования, напротив, возрастет. Доля проникновения операционного лизинга в сегменте новых LCV вырастет до 30%.

Следующей темой для обсуждения стал вопрос, является ли «подписка» конкуренцией лизингу?

Участники «круглого стола» - Оксана Гецова, Volvo Car Russia, Дмитрий Астрахан, Jaguar Land Rover, Алексей Подщеколдин, БН-Моторс, Вячеслав Михайлов, ВТБ Лизинг, Антон Исаев, Royal Capital и Сергей Целиков, АВТОСТАТ, пришли к выводу, что подписка – это параллельный канал продаж автомобилей и коммерчески выгодный проект. Она дает возможность людям попробовать нечто новое, например гибридные авто или электромобили. В условиях, когда маржинальность от классических продаж постоянно снижается, автомобиль приходится продавать как сервис.

В сессии «Онлайн кредитование и инструменты для авторынка» Кирилл Ларин, е-Кредит, Кирилл Григорьев, Тинькофф, и Александр Ленивкин, Сетелем Банк, представили свои работающие кейсы для получения кредита онлайн. Сегодня доля онлайн заявок в США составляет 15%, в Великобритании – 30%, в России – 28%. Из 100% поданных заявок 35% одобряется в банках на местах, 65% - онлайн. При этом конверсия в банках составляет 46%, онлайн - 48%. Работающие IT-сервисы помогают клиентам сэкономить время при покупке автомобиля в кредит, а дилерам - оптимизировать расходы.

В рамках дискуссионной панели участники выясняли, есть ли шанс у банков стать новыми классифайдами и какова будет доля рынка у банковских маркетплейсов. Роман Абрамов, СберАвто, считает, что банковский маркетплейс помогает клиентам быстро и легко покупать автомобиль в одном окне без участия дилера. С ним не согласен Олег Мосеев, РОАД, который уверен, что банки – это всего лишь агрегаторы, а полноценные продажи возможны только в случае объединения онлайн-сервисов и офлайн инфраструктуры. Анна Михайлова, Русфинанс Банк, отметила, что маркетплейс – это тренд, от которого не стоит ждать огромной востребованности в ближайшее время. Но к этому необходимо готовиться - тестировать и отлаживать работу такого сервиса. А вот Даниил Первухин, TradeDealer, утверждает, что конкуренция между классифайдами и маркетплейсами безусловно будет. Вопрос лишь в том, насколько качественно маркетплейс или классифайд сумеют обработать «горячий лид» и закрыть сделку.

О новых IT-решениях в F&I, которые трансформируют существующие услуги и продукты в автомобильной отрасли, рассказали Оксана Капорцева, ЭЛТ-ПОИСК, Дмитрий Старолетов, Все эвакуаторы России, и Даниил Первухин, TradeDealer. По прогнозам экспертов, до 2024 года ежегодный прирост онлайн-торговли составлял порядка 25%, однако пандемия дала сильный толчок к развитию e—commerce, ускорив его примерно на 6%. Время, проведенное в страховых и финансовых инструментах на сайтах дилеров, увеличилось на 20%. Новые IT-продукты и сервисы согласовывают желания клиента и менеджера в одной точке – в смартфоне клиента, и помогают закрыть сделку более выгодно для клиента и эффективно для дилера.

Последний блок форума был посвящен страхованию. О новых моделях бизнеса в этой сфере рассказал Сергей Бургазлиев, общий обзор рынка автострахования и его основные тенденции представил Алексей Хомяков, Зетта Страхование, а самые острые вопросы текущего момента обозначил Алексей Власов, Ингосстрах. По мнению страховщиков, до конца года рынок новых автомобилей «просядет» на 20-30%, а рынок КАСКО при этом упадет на 10-15%, что является его двукратным снижением по сравнению с 2014 годом. Что касается рынка ОСАГО, то здесь тенденция иная: его объем останется на уровне 2019 года и возможно покажет небольшой прирост в пределах 0,5%. Основной тенденцией в этой сфере также стал переход «в цифру»: за время изоляции количество электронных полисов увеличилось, и в будущем этот показатель закрепится на уровне 40%. Кроме того, на рынке появляются новые страховые продукты - страхование шин и диско, сколов и мелких повреждений, стекол, внешнего вида.