ТОП-10 регионов РФ по доле гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей

9 июля 2020 года

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на территории Российской Федерации насчитывается чуть более 5 млн легковых машин с действующим гарантийным сроком* (по состоянию на 1 января 2020 года). Как отмечают эксперты агентства, это составляет 11,4% всего российского парка легковых автомобилей (44,5 млн шт.). Соответственно оставшиеся 88,6%, или 39,4 млн единиц, являются уже постгарантийными.

В зависимости от региона это соотношение может быть разным. Так, наибольшая доля гарантийных машин зафиксирована в Москве – 19%. Это около 700 тыс. штук, или почти каждый пятый легковой автомобиль, зарегистрированный в столице. Одинаковые показатели (в долевом выражении) имеют Татарстан и Санкт-Петербург (по 18,2%), но количественно гарантийных автомобилей в Северной столице больше, поскольку местный парк крупнее.

В Ханты-Мансийском АО каждая шестая (16,1%) машина находится на гарантии. Немного отстают от него Пермский край, Самарская область и Подмосковье, где на долю гарантийных автомобилей приходится более 15%. В Башкортостане, Удмуртии и Чувашии этот показатель еще меньше, но тоже выше, чем в среднем по стране.

ТОП-10 регионов по доле ГАРАНТИЙНЫХ легковых автомобилей (тыс. шт.)