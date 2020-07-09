ТОП-10 регионов РФ по доле гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей

9 июля 2020 года
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на территории Российской Федерации насчитывается чуть более 5 млн легковых машин с действующим гарантийным сроком* (по состоянию на 1 января 2020 года). Как отмечают эксперты агентства, это составляет 11,4% всего российского парка легковых автомобилей (44,5 млн шт.). Соответственно оставшиеся 88,6%, или 39,4 млн единиц, являются уже постгарантийными.
В зависимости от региона это соотношение может быть разным. Так, наибольшая доля гарантийных машин зафиксирована в Москве – 19%. Это около 700 тыс. штук, или почти каждый пятый легковой автомобиль, зарегистрированный в столице. Одинаковые показатели (в долевом выражении) имеют Татарстан и Санкт-Петербург (по 18,2%), но количественно гарантийных автомобилей в Северной столице больше, поскольку местный парк крупнее.
В Ханты-Мансийском АО каждая шестая (16,1%) машина находится на гарантии. Немного отстают от него Пермский край, Самарская область и Подмосковье, где на долю гарантийных автомобилей приходится более 15%. В Башкортостане, Удмуртии и Чувашии этот показатель еще меньше, но тоже выше, чем в среднем по стране.
ТОП-10 регионов по доле ГАРАНТИЙНЫХ легковых автомобилей (тыс. шт.)
ТОП-10 регионов по доле ПОСТГАРАНТИЙНЫХ легковых автомобилей (тыс. шт.)
На обратном полюсе нашего рейтинга находятся субъекты РФ, в которых наблюдается очень высокая доля постгарантийных машин. Соответственно доля тех, что еще имеют гарантию, здесь ничтожно мала. Все они входят в состав Дальневосточного федерального округа, жители которого традиционно покупают подержанные автомобили (в подавляющем большинстве с правым рулем, завозимые из Японии) в десятки раз больше, чем новые.
Лидирует здесь Еврейская АО, где доля постгарантийных машин составляет 99%. Немного уступают ей Камчатка и Приморье (98,7% и 98,3% соответственно). Результаты Магаданской области, Забайкалья, Бурятии, Амурской области и Хабаровского края находятся в интервале 97 – 98%. Чуть ниже доля постгарантийных легковых автомобилей в Якутии и на Сахалине (по 96,8%).
Более полная информация содержится в новом отчете «Сервисный парк гарантийных и постгарантийных автомобилей», подготовленном экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ».
* Наличие гарантии определялось исключительно по признаку времени и не учитывало пробег автомобиля (в такси, каршеринге, корпоративных парках или в личном бизнесе дата окончания гарантии может наступить ранее указанного гарантийного срока по времени).